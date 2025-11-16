  • Спортс
  • Дэймон Хилл о словах Элканна: «Хэмилтон и Леклер вряд ли скажут, что в «Феррари» все прекрасно, если это очевидно не так»
1

Дэймон Хилл о словах Элканна: «Хэмилтон и Леклер вряд ли скажут, что в «Феррари» все прекрасно, если это очевидно не так»

Хилл вступился за Хэмилтона и Леклера на фоне критики.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал высказывание президента «Феррари» Джона Элканна в адрес своих гонщиков Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

По словам босса, в Скудерии есть пилоты, которым стоит «сосредоточиться на пилотаже и меньше говорить».

«Я видел интервью. Меня оно немного удивило – думаю, как и многих людей.

Я не заметил каких-либо возмутительных комментариев [со стороны пилотов] – может, я что-то пропустил. Не знаю, что случилось.

Гонщики не могут не критиковать. Конечно, они часть команды, но в то же время являются конечным потребителем продукта, если можно так выразиться. Вряд ли они скажут, что все прекрасно, если это очевидно не так. Не сказать, что [«Феррари»] покрыла себя славой – в этом году слишком много взлетов и падений.

Не знаю, как подобрать слово. Я бы не назвал [высказывание Элканна] унизительным, но оно может иметь слегка деморализующий эффект. Уверен, гонщикам говорили об этом в личном разговоре, но такие заявления на публику могут подрывать уверенность.

Но в конечном счете босс «Феррари» им платит, и пилоты должны выполнять свою работу – всегда есть такой аспект. Ты должен трудиться на коллектив. Если говоришь что-то не то, это может аукнуться. Это показывает, что гонщики приходят и уходят, а команда вроде «Феррари» будет всегда. Или по крайней мере долгое время», – поделился мыслями британец.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

«Феррари» – это любовь и произведение искусства». Фотосессия и монолог Хэмилтона о жизни в алой мечте

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
