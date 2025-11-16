Комментатор Джейкс: «Бермэну всегда было суждено занять место в «Феррари»

Джейкс высказался о перспективах Бермэна заменить Хэмилтона.

Комментатор F1 TV Алекс Джейкс поделился мнением о будущем Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и отреагировал на слухи, связывающие пилота «Хааса » Оливера Бермэна с местом в Скудерии.

«Мы все задаемся этим вопросом, потому что [Бермэн] четырежды подряд финишировал в очках, а для Льюиса сезон складывается непросто.

Считаю, Бермэну всегда было суждено занять это место, когда Льюис решит закончить карьеру. Просто все ускорилось из-за его невероятного пилотажа в Мексике .

И он оплатил «Хаасу» за веру в себя, ведь его второй год в «Формуле-2» стал настоящим кошмаром.

Я действительно думаю, что он окажется в красном болиде «Феррари», но не так быстро, как предполагают слухи», – заявил журналист в подкасте Piranha Club.

