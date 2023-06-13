MotoGP. Марк Маркес о «Хонде»: «Гонщикам-победителям нужен байк для побед. Мы слишком рискуем»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Италии MotoGP Гран-при Германии MotoGP ЛЧР Марк Маркес Алекс Ринс Хоан Мир Авто

Марк Маркес недоволен тем, что байк «Хонды» не позволяет атаковать.

По ходу уик-энда в Муджелло падения допустили сам шестикратный чемпион MotoGP и его напарник – обладатель титула 2020 года Хоан Мир. Более того, пилот «ЛЧР Хонды» Алекс Ринс сломал ногу после вылета – он и Мир пропустят этап в Германии.

После финиша Гран-при Италии Маркес поделился мнением о проблемах:

«На торможениях было тяжело, уже на старте в десятом повороте у меня случился странный момент, была большая блокировка, а в последнем повороте я заблокировал колеса и широко выехал. Я пытался справиться, но потерял переднюю часть байка.

Нужны улучшения, нужно работать дальше. Я говорил техническим специалистам, что все пилоты «Хонды» слишком рискуют. Если у вас гонщики-победители, нужен байк для побед, потому что такой у нас настрой – мы хотим сражаться среди лидеров. В пятницу [упал] Хоан, вчера Ринс, сегодня я – к счастью, я избежал травм.

Иногда трудно понять, почему случается авария – может, ты переходишь грань. Необходимо улучшить это на будущее, либо всем пилотам «Хонды» придется поменять настрой, сделать шаг назад. Мы слишком рискуем ради скорости – ситуацию надо изменить».

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MotoGP. Мир и Ринс пропустят Гран-при Германии из-за травм

1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Хонда конечно сказочные дебилы, год за годом создают неуправляемое ведро, на котором тупо опасно ездить, и если у ямахи медленное ведро теперь, то хоть не опасное для здоровья. Даже не знаю как у них это получается, видимо им нормальный тестер типа педросы нужен, а не брадль, и даже нельзя сказать что Маркес такую обратную связь даёт, без него они сделали ещё хуже байк, хотя как педроса ушел, байки становились все хуже и хуже, хотя на некоторых Маркес отлично ехал, но не остальные, и вот теперь у них медленное и опасное ведро.
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