Хюлькенберг начнет Гран-при Канады с пятого места из-за штрафа

начнет с пятого места.

Пилот « » получил штраф в три позиции за нарушение скоростного режима во время красных флагов, вызванных аварией Оскара Пиастри в третьем сегменте квалификации.

В отчете ФИА отмечается, что Хюлькенберг успел проехать быстрый круг до инцидента, но после появления красного флага уже начал следующий круг, по ходу которого недостаточно снизил скорость, чтобы соответствовать установленной дельте времени.

Кроме Хюлькенберга штрафы в виде потери трех позиций на старте гонки получили за блокировку Эстебана Окона в во втором сегменте квалификации, за блокировку Пьера Гасли и Юки Цунода за блокировку Хюлькенберга в первом сегменте. При этом гонщик «Альфа Таури» избежал наказания за помеху Шарлю Леклеру.