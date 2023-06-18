Хюлькенберг начнет Гран-при Канады с пятого места из-за штрафа

Теги Гран-при Канады Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Хаас Ланс Стролл Юки Цунода Авто

Нико Хюлькенберг начнет Гран-при Канады с пятого места. 

Пилот «Хааса» получил штраф в три позиции за нарушение скоростного режима во время красных флагов, вызванных аварией Оскара Пиастри в третьем сегменте квалификации. 

В отчете ФИА отмечается, что Хюлькенберг успел проехать быстрый круг до инцидента, но после появления красного флага уже начал следующий круг, по ходу которого недостаточно снизил скорость, чтобы соответствовать установленной дельте времени. 

Кроме Хюлькенберга штрафы в виде потери трех позиций на старте гонки получили Ланс Стролл за блокировку Эстебана Окона в во втором сегменте квалификации, Карлос Сайнс за блокировку Пьера Гасли и Юки Цунода за блокировку Хюлькенберга в первом сегменте. При этом гонщик «Альфа Таури» избежал наказания за помеху Шарлю Леклеру.

1 комментарий

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Елена П.
Хюлькенбергу и здесь не повезло
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+3
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