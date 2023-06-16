Боттас выступает в шлеме с собой в образе лесоруба на Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Формула-1 Валттери Боттас стиль Альфа Ромео шлемы Авто

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас посвятил особый шлем природе Канады.

«Первое, что приходит в голову, когда я думаю о Канаде – бобры. [На шлеме] есть бобры, есть лесоруб – на самом деле это я рублю дрова.

Ливрея вдохновлена канадскими вещами вроде бобров и лесорубов, а также прекрасной природой», – объяснил финский пилот.

Дизайн шлема для Гран-при Канады создала девушка Боттаса – велогонщица Тиффани Кромвель.

Валттери также предстал в образе лесоруба в реальной жизни.

Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети Валттери Боттаса; соцсети команды «Альфа Ромео»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Мало того что выхлопными газами отравляет атмосферу, так ещё и рубит лес. Экологи Канады фас !!! 🐶
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pro~dj
Классный шлем, оригинальный и красивый!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий