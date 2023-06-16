Боттас выступает в шлеме с собой в образе лесоруба на Гран-при Канады

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас посвятил особый шлем природе Канады.

«Первое, что приходит в голову, когда я думаю о Канаде – бобры. [На шлеме] есть бобры, есть лесоруб – на самом деле это я рублю дрова.

Ливрея вдохновлена канадскими вещами вроде бобров и лесорубов, а также прекрасной природой», – объяснил финский пилот.

Дизайн шлема для Гран-при Канады создала девушка Боттаса – велогонщица Тиффани Кромвель.

Валттери также предстал в образе лесоруба в реальной жизни.

Гран-при Канады-2023. Боттас – 1-й, Стролл – 2-й, Алонсо – 3-й по итогам 1-й практики, продлившейся 3 минуты под зелеными флагами

Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады

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Фото: соцсети Валттери Боттаса; соцсети команды «Альфа Ромео»