Семья Вильнева разрешила Леклеру использовать шлем в честь Жиля. Жак был недоволен, что с родственниками не посоветовались

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер сможет использовать особый дизайн шлема на Гран-при Канады.

Расцветка является отсылкой к ливрее, которую использовал Жиль Вильнев, также выступавший за Скудерию. В честь знаменитого канадца назван автодром «Формулы-1» в Монреале.

Как сообщалось ранее, Шарль вернулся к обычному дизайну из-за недовольства семьи Вильнева. К Шарлю обратился Жак Вильнев – сын Жиля и чемпион «Формулы-1» 1997 года. Он сообщил, что семья разочарована тем, что с ней заранее не посоветовались.

Имиджевые права, связанные с Жилем, контролирует его дочь Мелани, сестра Жака.

Мелани и вдову Жиля Жоанну в субботу пригласили в боксы «Феррари», и они разрешили Леклеру использовать шлем.

«Шарль был очень милым. У нас нет возражений. Это хорошая дань памяти», – сообщила Мелани.

Жак также прокомментировал ситуацию:

«Это стало большим сюрпризом, потому что никто не позвонил семье. Большой шок.

Когда Льюис [Хэмилтон] использовал шлем Айртона Сенны, его семья была вовлечена, потому что иначе не делается.

Но потом я поговорил с Шарлем, и он сказал: «О, извини, я не подумал». Затем он пообщался с моей сестрой, и, похоже, все вопросы прояснили».

Вильнев-младший также высказался о спонсорских наклейках на шлеме:

«Люди не понимают, что нужно думать о товарных знаках. Если берешь бренд и связываешь его с чем-то, появляются юристы. Тут немного другая ситуация, конечно. Но появились фотографии шлема моего папы со спонсорами, которые теперь связаны со шлемом, и которые не должны там находиться. Это в каком-то смысле серая зона.

Поэтому нужно сначала обсудить вопрос и сделать все правильно. Думаю, сейчас мы все прояснили».

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Фото: соцсети команды «Феррари»

1 комментарий

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Sosina Hyublya
"Имиджевые права, связанные с Жилем, контролирует его дочь Мелани, сестра Жака."
Мне кажется в этом предложении что-то не так.
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