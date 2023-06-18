Алекс Албон: «Было тяжело, но уровень деградации покрышек оказался приемлемым. И мы были достаточно быстры»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Канады, на котором сумел финишировать седьмым.

«Мы много раз оказывались в таком положении, и сегодня был один из тех случаев, когда скорость приближения соперников, как мне казалось, была слишком высокой (чтобы удержать позицию). Было тяжело. Я просто помню, как команда приняла решение по стратегии, что нам нужно проехать на этом комплекте еще 30-40 кругов, и тут у меня в голове возник вопрос: «Что?!»

Но шины держались, так что я даже мог себе позволить немного атаковать на них. Уровень деградации покрышек был приемлемым и мы оказались достаточно быстры.

В целом машина по ощущениям похожа на ту, что была у нас до обновлений. Просто вырос уровень прижимной силы. Мы сделали шаг вперед, все просто отлично поработали. Две недели назад я был на базе команды и, не хочу называть это кризисом, у нас возникла серьезная нехватка запасных деталей.

Мы провели общее собрание, всем пришлось пожертвовать своими выходными, мы работали день и ночь. Они поменяли силовую установку и в итоге оказалось, что все давление будет оказываться на меня. Но сейчас я просто счастлив», – рассказал Албон.

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!