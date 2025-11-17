Давиде Вальсекки: «Леклер уничтожил Хэмилтона. Если вы все еще полагаетесь на Льюиса, то попрошу вас подумать еще раз»

Вальсекки заявил, что Леклер уничтожил Хэмилтона.

Чемпион GP2 (нынешняя «Ф-2») 2012 года Давиде Вальсекки подчеркнул превосходство Шарля Леклера над Льюисом Хэмилтоном в сезоне-2025.

За три этапа до конца Леклер занимает 5-ю строчку в личном зачете с 214 очками. Его напарник набрал 148 очков и идет 6-м.

«Я немного обеспокоен. Мне кажется, что единственный позитивный момент для «Феррари» в этом году – Леклер. Я всегда думал, что ему не хватает стабильности, чтобы считаться топом, но сегодня он единственный, на кого команда может положиться.

Он практически всегда впереди напарника. Со спортивной точки зрения он уничтожил Льюиса в квалификациях и в гонках, а ведь его напарник – семикратный чемпион. В команде могут быть довольны лишь выступлениями этого молодого пилота.

Меня беспокоит срок сотрудничества Хэмилтона и «Феррари».

Льюис провел три года с [Джорджем] Расселом в «Мерседесе». Два раза из трех он проиграл напарнику в командном счете. Если говорить о краткосрочной перспективе, то я не против, но если мы говорим о средне- или долгосрочной перспективе в случае с 40-летним пилотом, то тут у меня возникают сомнения.

Он пришел в «Феррари» в возрасте и теперь полностью проигрывает Леклеру. Если вы скажете мне, что в следующем году полагаетесь на выступления Хэмилтона, то я попрошу вас подумать еще раз», – сказал Вальсекки.

