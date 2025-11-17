7

Организаторы Гран-при Малайзии допустили возвращение в «Ф-1» в будущем

В Малайзии считают, что смогут вернуться в календарь «Ф-1».

Директор международного автодрома «Сепанг» Ажан Шарифман Ханиф сохраняет надежду на возвращение трассы в «Формулу-1», несмотря на отсутствие государственной поддержки.

Правительство Малайзии дало понять, что не планирует спонсировать проведение местного этапа, за который «Либерти Медиа» потребовала около 70 млн долларов. В связи с этим организаторы рассчитывают искать поддержку в другом направлении.

Гран-при Малайзии последний раз проводился в «Ф-1» в 2017 году.  

«Я вполне уверен, что однажды «Ф-1» вернется, но не сейчас. Думаю, правительство действует правильно, фокусируясь на том, что действительно нужно обществу, а не тратя миллионы долларов и ринггитов на «Формулу-1».

Но я считаю, что при необходимой поддержке корпораций в будущем мы, возможно, сможем вернуть этап в календарь. На данный момент этого пока не предвидится. Но я надеюсь, что однажды «Ф-1» вернется.

Возможно ли провести Гран-при на «Сепанге» без государственной поддержки? Я бы не сказал, что это невозможно. Нам нужно просто найти подходящего партнера. Но, конечно, встает вопрос: мы платим много денег – но что они получают взамен? Это важно учитывать при обсуждении.

Но опять же, если «Формула-1» когда-нибудь захочет вернуться, то мы готовы. Надеюсь, это не станет бременем для правительства», – сказал Ханиф.   

Главный бриллиант «Ф-1» в США близок к краху? $600 млн инвестиций не окупаются!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Малайзии
logoФормула-1
Сепанг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дженсон Баттон о шансах Ферстаппена на титул: «В Лас-Вегасе Максу будет нужно выжать из ситуации абсолютный максимум»
4 минуты назад
Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
56 минут назад
Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
сегодня, 15:01
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
сегодня, 14:11
Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»
сегодня, 12:24
«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
сегодня, 11:27Фото
Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»
сегодня, 11:20
В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
сегодня, 10:28Фото
Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»
сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото