Макс Ферстаппен: «Птица застряла в машине до финиша. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать»

Теги Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал с птицей большую часть Гран-при Канады и победил.

На 11-м круге нидерландец сообщил команде, что сбил птицу. После финиша Макс заявил, что она осталась в болиде до конца дистанции.

«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал [в закрытый парк], выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», – сказал двукратный чемпион мира.

Босс Макса Кристиан Хорнер также прокомментировал инцидент:

«Это самый важный момент, что у него был – он сбил птицу, которая провела половину гонку за передним правым воздуховодом тормозов».

Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг

Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»

7 комментариев

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Minuvert
Механика жаль, но птичку жалко еще больше
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Kanan Jarrus
Ответ Антон Якимцев
Баттону как-то 🐦 в шлем угодила, это вообще жесть Как-то попал мне воробей в верхнюю часть ветрового стекла, когда крыша на S 2000 была открыта - приятного вообще мало (((
не помню в nfs underground такого
+2
-1
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Paninaro
Опасно это. Кто-то даже погибал от попадания птицы в забрало шлема. Фамилию не вспомню.
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herud
Ответ Антон Якимцев
Какого такого? Баттона не было в NFS -факт.
Никто не посмеет платить Баттоном
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Антон Якимцев
Ответ herud
Никто не посмеет платить Баттоном
Как и комплексовать никто не запретит, судя по всему 😆
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