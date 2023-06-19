Макс Ферстаппен: «Птица застряла в машине до финиша. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал с птицей большую часть Гран-при Канады и победил.
На 11-м круге нидерландец сообщил команде, что сбил птицу. После финиша Макс заявил, что она осталась в болиде до конца дистанции.
«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал [в закрытый парк], выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», – сказал двукратный чемпион мира.
Босс Макса Кристиан Хорнер также прокомментировал инцидент:
«Это самый важный момент, что у него был – он сбил птицу, которая провела половину гонку за передним правым воздуховодом тормозов».
Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг
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