Макс Ферстаппен: «Птица застряла в машине до финиша. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал с птицей большую часть Гран-при Канады и победил.

На 11-м круге нидерландец сообщил команде, что сбил птицу. После финиша Макс заявил, что она осталась в болиде до конца дистанции.

«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал [в закрытый парк], выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», – сказал двукратный чемпион мира.

Босс Макса Кристиан Хорнер также прокомментировал инцидент:

«Это самый важный момент, что у него был – он сбил птицу, которая провела половину гонку за передним правым воздуховодом тормозов».

Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг

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