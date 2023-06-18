Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам Гран-при Канады.

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 41-ю в карьере. По общему количеству выигранных гонок Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

Ферстаппен и Сенна делят пятую строчку в истории по данному показателю. Выше располагаются Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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19 комментариев

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форест
Ответ Зубы Дзюбы
А если посмотреть пропорцию по количеству побед относительно гонок?
Гонщик Сезоны Гран-при Победы Процент
1 Великобритания Льюис Хэмилтон 2007—2022 317 103 32,49%
2 Германия Михаэль Шумахер 1991—2006, 2010—2012 308 91 29,55 %
3 Германия Себастьян Феттель 2007—2022 307 53 17,26 %
4 Франция Ален Прост 1980—1991, 1993 202 51 25,25 %
5 Бразилия Айртон Сенна 1984—1994 162 41 25,31 %
6 Нидерланды Макс Ферстаппен 2015—2022 173 40 23,12%
7 Испания Фернандо Алонсо 2001, 2003—2018, 2021—2022 365 32 8,77%
8 Великобритания Найджел Мэнселл 1980—1992, 1994—1995 191 31 16,23 %
9 Великобритания Джеки Стюарт 1965—1973 100 27 27 %
10 Великобритания Джим Кларк 1958, 1960—1968 73 25 34,25 %
Австрия Ники Лауда 1971—1979, 1982—1985 177 14,12 %
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apurin.anatol
Ответ Илья Такой
Вошёл в элиту получается (не считая Феттеля)
Феттель то чем не угодил?
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Егор Арефьев
Вау, как интересно. Когда там будет интрига?
+6
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Numunu
Помню, когда это сделал Шуми, то расплакался на пресс-конференции, а Мика стал его успокаивать и попросил задавать вопросы третьему участнику
+4
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Зубы Дзюбы
А если посмотреть пропорцию по количеству побед относительно гонок?
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batterbin
Ответ Numunu
Помню, когда это сделал Шуми, то расплакался на пресс-конференции, а Мика стал его успокаивать и попросил задавать вопросы третьему участнику
Миша и гонялся с Сенной в одно время, хоть и на старте карьеры. Для него это и значило больше, чем сегодня для Ферстаппена. Немного странное сравнение в этом контексте.
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Дмитрий Васин
В конце года сравняется с Феттелем)
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Мария Голденштерн
Ответ форест
Гонщик Сезоны Гран-при Победы Процент 1 Великобритания Льюис Хэмилтон 2007—2022 317 103 32,49% 2 Германия Михаэль Шумахер 1991—2006, 2010—2012 308 91 29,55 % 3 Германия Себастьян Феттель 2007—2022 307 53 17,26 % 4 Франция Ален Прост 1980—1991, 1993 202 51 25,25 % 5 Бразилия Айртон Сенна 1984—1994 162 41 25,31 % 6 Нидерланды Макс Ферстаппен 2015—2022 173 40 23,12% 7 Испания Фернандо Алонсо 2001, 2003—2018, 2021—2022 365 32 8,77% 8 Великобритания Найджел Мэнселл 1980—1992, 1994—1995 191 31 16,23 % 9 Великобритания Джеки Стюарт 1965—1973 100 27 27 % 10 Великобритания Джим Кларк 1958, 1960—1968 73 25 34,25 % Австрия Ники Лауда 1971—1979, 1982—1985 177 14,12 %
Вывод простой - у сИра был самый лютый самовоз.
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V3ttel
Ответ Зубы Дзюбы
А если посмотреть пропорцию по количеству побед относительно гонок?
Хуан Мануэль Фанхио рекордсмен почти по всем показателям на все времена в % соотношении
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Зубы Дзюбы
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
У Фанхио топовая стата, современные товарищи отдыхают :)
Там ещё больше фактор машины играл кажется
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V3ttel
Ответ форест
Гонщик Сезоны Гран-при Победы Процент 1 Великобритания Льюис Хэмилтон 2007—2022 317 103 32,49% 2 Германия Михаэль Шумахер 1991—2006, 2010—2012 308 91 29,55 % 3 Германия Себастьян Феттель 2007—2022 307 53 17,26 % 4 Франция Ален Прост 1980—1991, 1993 202 51 25,25 % 5 Бразилия Айртон Сенна 1984—1994 162 41 25,31 % 6 Нидерланды Макс Ферстаппен 2015—2022 173 40 23,12% 7 Испания Фернандо Алонсо 2001, 2003—2018, 2021—2022 365 32 8,77% 8 Великобритания Найджел Мэнселл 1980—1992, 1994—1995 191 31 16,23 % 9 Великобритания Джеки Стюарт 1965—1973 100 27 27 % 10 Великобритания Джим Кларк 1958, 1960—1968 73 25 34,25 % Австрия Ники Лауда 1971—1979, 1982—1985 177 14,12 %
Что это за статистика. На первом месте Хуан Мануэль Фанхио. 47% побед. 51 Гран-при.
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Зубы Дзюбы
Ответ форест
Гонщик Сезоны Гран-при Победы Процент 1 Великобритания Льюис Хэмилтон 2007—2022 317 103 32,49% 2 Германия Михаэль Шумахер 1991—2006, 2010—2012 308 91 29,55 % 3 Германия Себастьян Феттель 2007—2022 307 53 17,26 % 4 Франция Ален Прост 1980—1991, 1993 202 51 25,25 % 5 Бразилия Айртон Сенна 1984—1994 162 41 25,31 % 6 Нидерланды Макс Ферстаппен 2015—2022 173 40 23,12% 7 Испания Фернандо Алонсо 2001, 2003—2018, 2021—2022 365 32 8,77% 8 Великобритания Найджел Мэнселл 1980—1992, 1994—1995 191 31 16,23 % 9 Великобритания Джеки Стюарт 1965—1973 100 27 27 % 10 Великобритания Джим Кларк 1958, 1960—1968 73 25 34,25 % Австрия Ники Лауда 1971—1979, 1982—1985 177 14,12 %
Браво Джим Кларк. Каждая третья
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Зубы Дзюбы
А если посмотреть пропорцию по количеству побед относительно гонок?
У Фанхио топовая стата, современные товарищи отдыхают :)
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Фанат спорта01
Ответ Великий Алонсо
Ну вот Феттель 4х кратный, около 50 побед. Кто-то его реально считает одним из величайших? Думаю ответ ясен
многие считают,в 2013 некоторые вообще его котировали даже выше Шумахера,но потом Феттель перешёл в Феррари и показал свой реальный уровень.
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Великий Алонсо
Ответ apurin.anatol
Феттель то чем не угодил?
Ну вот Феттель 4х кратный, около 50 побед. Кто-то его реально считает одним из величайших? Думаю ответ ясен
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Yaroslove
И это сын человека, которого считали чуть ли не главным неудачником Ф1))
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Мария Голденштерн
Ну МШ и сИра будет сложнее всего обогнать, но чем чёрт не шутит.) Верим!
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Always_sam
Классно, что нандо и хэм провели хорошую гонку. Но Макс прям на чилле выиграл
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