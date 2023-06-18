Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам Гран-при Канады.
Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 41-ю в карьере. По общему количеству выигранных гонок Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.
Ферстаппен и Сенна делят пятую строчку в истории по данному показателю. Выше располагаются Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).
Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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1 Великобритания Льюис Хэмилтон 2007—2022 317 103 32,49%
2 Германия Михаэль Шумахер 1991—2006, 2010—2012 308 91 29,55 %
3 Германия Себастьян Феттель 2007—2022 307 53 17,26 %
4 Франция Ален Прост 1980—1991, 1993 202 51 25,25 %
5 Бразилия Айртон Сенна 1984—1994 162 41 25,31 %
6 Нидерланды Макс Ферстаппен 2015—2022 173 40 23,12%
7 Испания Фернандо Алонсо 2001, 2003—2018, 2021—2022 365 32 8,77%
8 Великобритания Найджел Мэнселл 1980—1992, 1994—1995 191 31 16,23 %
9 Великобритания Джеки Стюарт 1965—1973 100 27 27 %
10 Великобритания Джим Кларк 1958, 1960—1968 73 25 34,25 %
Австрия Ники Лауда 1971—1979, 1982—1985 177 14,12 %