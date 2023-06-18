Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»

Пилот « » стал лучшим по итогам .

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал шестую победу в нынешнем сезоне и 41-ю в карьере. По общему количеству выигранных гонок Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

Ферстаппен и Сенна делят пятую строчку в истории по данному показателю. Выше располагаются (103 победы), (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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