«Ред Булл» выиграл 18 из 19 последних гонок и 9 подряд
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Канады на первом месте.
Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» шестой в сезоне и 41-й в карьере.
«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 18 побед в 19 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 15 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.
Кроме этого, выигрыш стал девятым подряд для команды. Серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.
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