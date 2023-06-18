«Ред Булл» выиграл 18 из 19 последних гонок и 9 подряд

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» шестой в сезоне и 41-й в карьере.

« » оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в . Таким образом, на счету «Ред Булл» 18 побед в 19 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 15 раз, его напарник – трижды.

Кроме этого, выигрыш стал девятым подряд для команды. Серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

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