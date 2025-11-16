Валттери Боттас о проблемах Хэмилтона: «Некоторые недооценили Леклера»

Боттас сообщил о недооценке Леклера со стороны фанатов.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас вступился за экс-напарника Льюиса Хэмилтона , который испытывает проблемы после перехода в «Феррари», а также напомнил о силе Шарля Леклера , нового напарника британца.

«Это всегда большое изменение, особенно в его случае. Он много лет провел в «Мерседесе», привык к определенному стилю работы. Он фактически был определяющим пилотом для команды, понимаете? Большая перемена – это касается культуры, оборудования, а также языка.

Думаю, все согласятся, что адаптация длится дольше, чем ожидалось, но временами он показывает скорость. На мой взгляд, в следующем сезоне он продемонстрирует, на что способен.

Болельщикам нужно что-то обсуждать – это естественно. Но, наверное, некоторые люди недооценили Шарля и то, насколько он хорош. Считаю, с ним все будет нормально», – отметил финн.

