Тото Вольфф: «Сожалею ли я о том, что мы упустили Ферстаппена? Безусловно. Но они могли и не сработаться с Хэмилтоном»

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что сожалеет о неудаче с подписанием .

По словам Вольффа, он дважды общался с представителями Макса до того, как тот присоединился к программе « »:

«Я общался с и Хуубом Ротенгаттером (менеджер Йоса Ферстаппена во времена выступлений в «Ф-1»), они приезжали ко мне в офис в Бракли. Должно быть, это были времена, когда Макс еще выступал в картинге, ну или заканчивал выступления в картинге (в 2013 году) перед переходом в «Формулу-3» (в 2014 году).

Потом у нас состоялась еще одна встреча – когда Йос и Макс приехали ко мне в гости в Вену. И мы несколько часов обсуждали его будущее.

Сожалею ли я о том, что мы упустили Макса? Безусловно. Но в тот момент вариантов не было. В лице Льюиса и у нас было два гонщика, которыми мы были очень довольны. А когда Нико решил уйти, у нас был вариант с Валттери Боттасом, а Макс тогда был недоступен.

Сработались бы Макс и Льюис? Может и нет. Льюис же был человеком «Мерседеса», по сути, с самого начала. Так что в итоге мне так и не пришлось решать этот тяжелый вопрос. Ничто не происходит без причины. Но в тот момент у меня были заняты оба места в болидах, и не было соглашения с юниорской командой. Поэтому было очевидным, что для них оптимальным будет переход в «Торо Россо». Что они и сделали».

Вольфф добавил, что во времена выступлений Ферстаппена в «Формуле-3» такой уровень таланта был не так уж очевиден. По ходу сезона-2014 у Ферстаппена было несколько сходов, результаты были нестабильными, и Макс закончил сезон лишь третьим, уступив Тому Бломквисту и ставшему чемпионом Эстебану Окону:

«В те дни вокруг Макса не было такой шумихи, потому что он не смог выиграть чемпионат. Чемпионат, пусть и на более конкурентоспособной машине, выиграл Эстебан Окон. Так что эксперты знали, что болид Макса был слабее, что это был его первый сезон в «Ф-3», и что у него большое будущее. Но на том этапе не было понятно, насколько на самом деле может быть хорош Макс.

Истинного, выдающегося чемпиона можно определить только тогда, когда он вырастет в «Формуле-1», возмужает. До этого у нас был Льюис Хэмилтон. Еще раньше Михаэль Шумахер. До него Айртон Сенна.

Кто станет следующим? Было ли в тот момент понятно, что Макс сможет достичь такого уровня? Нет, не было».

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