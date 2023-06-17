MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Йонас Фольгер Гран-при Германии MotoGP Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Германии.

Испанец опередил обладателя поула Франческо Баньяю из «Дукати», третьим финишировал гонщик «КТМ» Джек Миллер.

Представитель «Хонды» Марк Маркес, одержавший 11 побед подряд в основных гонках на «Заксенринге», начал заезд седьмым, прорвался на пятую позицию, но затем опустился на 11-ю строчку.

Марко Беццекки («ВР46»), преследующий Баньяю в чемпионате, финишировал седьмым и пропустил Мартина на второе место в личном зачете.

Гран-при Германии
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
16 июня 2023 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 15 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +2,468
3. Джек Миллер («КТМ») +3,287
4. Лука Марини («ВР46») +5,487
5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,538
6. Брэд Биндер («КТМ») +6,289
7. Марко Беццекки («ВР46») +6,956
8. Алекс Маркес («Грезини») +9,261
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,691
10. Энеа Бастианини («Дукати») +9,715
11. Марк Маркес («Хонда») +10,828
12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,905
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,366
14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +12,593
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +12,905
16. Мигел Оливейра («РНФ») +13,837
17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,505
18. Рауль Фернандес («РНФ») +28,959
 
Сошли:
 
Маверик Виньялес («Априлия»)
Йонас Фольгер («Гасгас»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 140 очков
2. Хорхе Мартин – 119
3. Марко Беццекки – 113
4. Брэд Биндер – 96
5. Жоан Зарко – 93
 

MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

В мотогонках новый рекорд скорости – 366 км/ч! Нынешняя MotoGP – быстрейшая в истории, среди райдеров эпидемия переломов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Не думал что увижу такое, чтобы маркес на заксенринге где выиграл 11 раз подряд так слабо ехал, ведроделы из хонды превзошли все мои самые негативные ожидания, даже не знаю как можно собрать такое ведро, короче с сезоном все понятно, или краши из-за слишком большого риска или места в заднице, где и заслуживает быть это изделие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Last Light
Мартин не плох в последних гонках. Миллер тоже молоток, не упал. Маркесу то ли Хонда не смогла настроить мотоцикл, то ли он сам решил спокойней ехать, а то на такой Ходне можно и на больничную койку отлететь особенно зная характер Маркеса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
После кучи падений Марк похоже остыл видя, что это корыто просто опасно на этом треке и не вытягивает. Хонда просто на дне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий