MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Германии.

Испанец опередил обладателя поула Франческо Баньяю из «Дукати», третьим финишировал гонщик «КТМ» Джек Миллер.

Представитель «Хонды» Марк Маркес, одержавший 11 побед подряд в основных гонках на «Заксенринге», начал заезд седьмым, прорвался на пятую позицию, но затем опустился на 11-ю строчку.

Марко Беццекки («ВР46»), преследующий Баньяю в чемпионате, финишировал седьмым и пропустил Мартина на второе место в личном зачете.

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

16 июня 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 15 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +2,468

3. Джек Миллер («КТМ») +3,287

4. Лука Марини («ВР46») +5,487

5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,538

6. Брэд Биндер («КТМ») +6,289

7. Марко Беццекки («ВР46») +6,956

8. Алекс Маркес («Грезини») +9,261

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,691

10. Энеа Бастианини («Дукати») +9,715

11. Марк Маркес («Хонда») +10,828

12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,905

13. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,366

14. Аугусто Фернандес («Гасгас») +12,593

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +12,905

16. Мигел Оливейра («РНФ») +13,837

17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,505

18. Рауль Фернандес («РНФ») +28,959

Сошли:

Маверик Виньялес («Априлия»)

Йонас Фольгер («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 140 очков

2. Хорхе Мартин – 119

3. Марко Беццекки – 113

4. Брэд Биндер – 96

5. Жоан Зарко – 93

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