MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Германии.
Испанец опередил обладателя поула Франческо Баньяю из «Дукати», третьим финишировал гонщик «КТМ» Джек Миллер.
Представитель «Хонды» Марк Маркес, одержавший 11 побед подряд в основных гонках на «Заксенринге», начал заезд седьмым, прорвался на пятую позицию, но затем опустился на 11-ю строчку.
Марко Беццекки («ВР46»), преследующий Баньяю в чемпионате, финишировал седьмым и пропустил Мартина на второе место в личном зачете.
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