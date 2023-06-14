Президент «Тойоты» об итогах гонки «24 часа Ле-Мана»: «Смотря квалификацию я понял, что проиграл политикам»

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана WEC Авто

Президент «Тойоты» Акио Тойода выразил разочарование тем, что руководство WEC изменило регламент гонки «24 часа Ле-Мана» за несколько дней до соревнования.

За 10 дней до старта было объявлено, что по условиям действия программы по уравниванию возможностей количество балласта на болидах было изменено.

«Тойоте» добавили 37 кг – больше всех среди участников. И в итоге болид «Тойоты» был на 16 кг тяжелее болида «Феррари». При этом для «Тойоты» на 4 МДж был увеличен допустимый расход энергии за один стинт.

«Как мы видим, «Ауди» ушла из WEC в 2016 году, «Порше» в 2018, и только «Тойота» осталась бороться в высшей категории. И мы были рады возвращению других производителей в этом году.

Мы занимаемся соревнованиями спортсменов. Автогонками. И они точно не являются автомобильной политикой, где напоказ выставляется упрямство производителей.

Я лишь хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы все гонщики, инженеры, механики соревновались в гоночной серии, которая смотрит на 100 лет вперед. Но когда я смотрел квалификацию я понял, что проиграл политикам.

Лично я предпочитаю не ввязываться в политические битвы, которые происходят за кулисами – я предпочитаю обсуждать все открыто, когда все это видят. Конкуренты должны бороться друг с другом на трассе. В этом и есть суть гонок, и я уверен, что фанаты хотят видеть то же самое», – рассказал Тойода.

Главный автомарафон – 🌪: Квят разбил машину, лидеров настигли аварии, дождь залил трек, «Феррари» победила!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий