Президент «Тойоты» об итогах гонки «24 часа Ле-Мана»: «Смотря квалификацию я понял, что проиграл политикам»

Президент «Тойоты» Акио Тойода выразил разочарование тем, что руководство изменило регламент гонки «24 часа Ле-Мана» за несколько дней до соревнования.

За 10 дней до старта было объявлено, что по условиям действия программы по уравниванию возможностей количество балласта на болидах было изменено.

«Тойоте» добавили 37 кг – больше всех среди участников. И в итоге болид «Тойоты» был на 16 кг тяжелее болида «Феррари». При этом для «Тойоты» на 4 МДж был увеличен допустимый расход энергии за один стинт.

«Как мы видим, «Ауди» ушла из WEC в 2016 году, «Порше» в 2018, и только « » осталась бороться в высшей категории. И мы были рады возвращению других производителей в этом году.

Мы занимаемся соревнованиями спортсменов. Автогонками. И они точно не являются автомобильной политикой, где напоказ выставляется упрямство производителей.

Я лишь хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы все гонщики, инженеры, механики соревновались в гоночной серии, которая смотрит на 100 лет вперед. Но когда я смотрел квалификацию я понял, что проиграл политикам.

Лично я предпочитаю не ввязываться в политические битвы, которые происходят за кулисами – я предпочитаю обсуждать все открыто, когда все это видят. Конкуренты должны бороться друг с другом на трассе. В этом и есть суть гонок, и я уверен, что фанаты хотят видеть то же самое», – рассказал Тойода.

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