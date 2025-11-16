  • Спортс
Беццекки сделал «предложение» байку после победы в MotoGP: «Априлия» ответила «да». Заберу ее домой – пришлось спросить»

Беццекки объяснил «предложение» мотоциклу.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки одержал третью победу в сезоне на последнем этапе 2025 года – Гран-при Валенсии.

После успеха итальянец встал на колено перед байком, изобразив, что делает предложение.

«Я выиграл этот байк, поспорив с Массимо [Риволой, боссом команды]. Я сказал, что заберу мотоцикл домой, если одержу три победы. И я выиграл байк. Так что пришлось спросить у «Априлии», выйдет ли она за меня замуж. И, к счастью, она ответила «да».

Знаете, сейчас очень модно жениться, и я хотел быть в тренде. Обычно мне все равно на такие вещи, но я люблю свой байк, и это было очень круто.

У меня в гостиной есть огромное пространство, которое я весь сезон оставлял свободным. [Байк] станет первым, что я буду видеть, заходя домой. Каждый раз, возвращаясь с тренировки, я буду помнить, чего хочу достичь», – заявил Марко.

Ранее Беццекки отпраздновал победу на Гран-при Сан-Марино кругом почета с деревянной ногой. Как объяснил пилот, он сделал отсылку к итальянской комедии «Трое мужчин и нога».

MotoGP. Гран-при Валенсии. Беццекки выиграл последнюю гонку сезона, Рауль Фернандес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя сошел и стал 5-м в чемпионате

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Априлия
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Валенсии MotoGP
Марко Беццекки
Гран-при Сан-Марино MotoGP
