Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2023

Теги результаты Гран-при Канады Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 195 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 126
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 117
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 102
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 68
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 65
7. Шарль Леклер («Феррари») – 54
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 37
9. Эстебан Окон («Альпин») – 29
10. Пьер Гасли («Альпин») – 15
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Алекс Албон («Уильямс») – 7
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 321 очко
2. «Мерседес» – 167
3. «Астон Мартин» – 154
4. «Феррари» – 122
5. «Альпин» – 44
6. «Макларен» – 17
7. «Альфа Ромео» – 9
8. «Хаас» – 8
9. «Уильямс» – 7
10. «Альфа Таури» – 2
 

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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21 комментарий

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Антон
- Фернандо, ты всю гонку что-то экономил. Тормоза или топливо?
- Я не знаю. Вы мне скажите. )))
+9
-1
+8
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artembabich666
Тут особо ничего и не скажешь, кроме того, что Албон - ведробожество, а Макс Макс Макс супер Макс Макс супер супер Макс
+11
-7
+4
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Рнпрл Аари
Перес соберись уже, на медиуме отставать от Феррари на харде, такое себе
+5
-1
+4
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de_mixx
надеюсь деды заборятся в чепме. Лу наконец то поехал и в квалах
+4
0
+4
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trav
Уильямс благодаря просто безумной гонке от Албона стали 9 в таблице. Да и отрыв от 7 места мизерный. Если бы в напарниках был не пиарпроект Нетфликса, а хотя бы средний гонщик, то Уильямс мог спокойно бороться за 7 строчку без геройств от Албона
+3
0
+3
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Иван Алейников
Ну фуры неплохо приехали гонку. Относительно спокойно
Даже как то странно
+3
0
+3
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Женя Дерунов
Ответ Фанат спорта01
может ему с машиной чё то сделали,ну не может пилот резко стать настолько медленнее. в начале сезона он группу астонов,мерсов и фур опережал без проблем.
после Монако он поплыл. Меньше нужно болтать про борьбу за титул
+2
0
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Paninaro
Ньюивозка, конечно, вне конкуренции, Эдриан заслуженно на подиуме.
+5
-4
+1
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Jurgen Klinsmann
кто бы мог подумать перед сезоном, что алонсо на астоне будет бороться с перезом за 2 место в лз, держа позади оба мерса и феррари?
+2
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hypnotoad94
Жорик часто стал косячить по пустякам, отстал уже от Хэма порядочно. То в квалах не то, то в стену заедет, как сегодня. В прошлом году выглядел бодрее, хоть и везло часто. Или у Лью мотивация вернулась. А Албон 12-й в чемпе - это чудо просто)
+1
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+1
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MIXA77
У Мерседеса и Астон Мартина очков в сумме столько же, сколько у одного Ред Булла))
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
может ему с машиной чё то сделали,ну не может пилот резко стать настолько медленнее. в начале сезона он группу астонов,мерсов и фур опережал без проблем.
Третий ГП подряд? Он в любом случае не был угрозой Максу. А вот второе место в зачёте под угрозой что не очень для РБ
+1
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Рнпрл Аари
Третий ГП подряд? Он в любом случае не был угрозой Максу. А вот второе место в зачёте под угрозой что не очень для РБ
Болид напарника Макса опять конкурирует с середняками. Никогда такого не было,и вот опять.
+1
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Перес соберись уже, на медиуме отставать от Феррари на харде, такое себе
может ему с машиной чё то сделали,ну не может пилот резко стать настолько медленнее.
в начале сезона он группу астонов,мерсов и фур опережал без проблем.
+1
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Третий ГП подряд? Он в любом случае не был угрозой Максу. А вот второе место в зачёте под угрозой что не очень для РБ
как будто второе место что-то даёт РБ.
может какая трешина в шасси,помню Сайнс в маках 5-6гонок так отьездил и всё время проигрывал Норрису.
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