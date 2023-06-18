Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 195 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 126
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 117
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 102
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 68
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 65
7. Шарль Леклер («Феррари») – 54
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 37
9. Эстебан Окон («Альпин») – 29
10. Пьер Гасли («Альпин») – 15
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Алекс Албон («Уильямс») – 7
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 321 очко
2. «Мерседес» – 167
3. «Астон Мартин» – 154
4. «Феррари» – 122
5. «Альпин» – 44
6. «Макларен» – 17
7. «Альфа Ромео» – 9
8. «Хаас» – 8
9. «Уильямс» – 7
10. «Альфа Таури» – 2
Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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- Я не знаю. Вы мне скажите. )))
Даже как то странно
в начале сезона он группу астонов,мерсов и фур опережал без проблем.
может какая трешина в шасси,помню Сайнс в маках 5-6гонок так отьездил и всё время проигрывал Норрису.