Индикар. Уилл Пауэр: «Грожан – кусок дерьма. Ему нужно врезать по лицу»

Уилл Пауэр считает, что коллеге по « » нужно врезать.

Гонщик « » эмоционально отреагировал на инциденты в практиках перед гонкой на трассе «Роуд Америка». Пауэр попал в серьезную аварию с участием пилота «Чип Гэнасси» , когда тот пропускал Грожана, выступающего за « », но заблокировал самого Уилла. Также Пауэру крайне не понравился другой момент, когда Ромен выдавил его на траву на скорости около 290 км/ч.

«Диксон утром испортил нам весь уик-энд. Ужасный маневр. Это разочаровывает – было ощущение, что мы по-настоящему быстры. Я разочарован, очень разочарован.

И Грожан – кусок дерьма, если вы видели, что он сделал в практике. Ему нужно врезать по лицу», – сообщил Уилл.

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