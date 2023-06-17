Индикар. Уилл Пауэр: «Грожан – кусок дерьма. Ему нужно врезать по лицу»

Теги Индикар Ромен Грожан Скотт Диксон Чип Гэнасси Пенске Уилл Пауэр Андретти Автоспорт контент Авто

Уилл Пауэр считает, что коллеге по «Индикару» Ромену Грожану нужно врезать.

Гонщик «Пенске» эмоционально отреагировал на инциденты в практиках перед гонкой на трассе «Роуд Америка». Пауэр попал в серьезную аварию с участием пилота «Чип Гэнасси» Скотта Диксона, когда тот пропускал Грожана, выступающего за «Андретти», но заблокировал самого Уилла. Также Пауэру крайне не понравился другой момент, когда Ромен выдавил его на траву на скорости около 290 км/ч.

«Диксон утром испортил нам весь уик-энд. Ужасный маневр. Это разочаровывает – было ощущение, что мы по-настоящему быстры. Я разочарован, очень разочарован.

И Грожан – кусок дерьма, если вы видели, что он сделал в практике. Ему нужно врезать по лицу», – сообщил Уилл.

Главную гонку США выиграл самый мускулистый пилот планеты. Буквально гора мышц – соперники рядом с ним малыши

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cliff Booth
Видео - https://youtu.be/YL7Vb35I6sM?t=73
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Третий подход к снаряду
Ха-ха-ха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voroninboris
Ответ Cliff Booth
Видео - https://youtu.be/YL7Vb35I6sM?t=73
Ну тут явно Диксон просит по лицу. А с Грожаном что было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cliff Booth
Ответ voroninboris
Ну тут явно Диксон просит по лицу. А с Грожаном что было?
Момент с Грожаном не нашел. Возможно позже опубликуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cliff Booth
Ответ voroninboris
Ну тут явно Диксон просит по лицу. А с Грожаном что было?
Нашел момент с Грожаном (для удобства пришлось на свой канал загрузить)) - https://youtu.be/R6dX-9H4ZS8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий