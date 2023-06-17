Индикар. Уилл Пауэр: «Грожан – кусок дерьма. Ему нужно врезать по лицу»
Уилл Пауэр считает, что коллеге по «Индикару» Ромену Грожану нужно врезать.
Гонщик «Пенске» эмоционально отреагировал на инциденты в практиках перед гонкой на трассе «Роуд Америка». Пауэр попал в серьезную аварию с участием пилота «Чип Гэнасси» Скотта Диксона, когда тот пропускал Грожана, выступающего за «Андретти», но заблокировал самого Уилла. Также Пауэру крайне не понравился другой момент, когда Ромен выдавил его на траву на скорости около 290 км/ч.
«Диксон утром испортил нам весь уик-энд. Ужасный маневр. Это разочаровывает – было ощущение, что мы по-настоящему быстры. Я разочарован, очень разочарован.
И Грожан – кусок дерьма, если вы видели, что он сделал в практике. Ему нужно врезать по лицу», – сообщил Уилл.
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