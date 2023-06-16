Макс Ферстаппен: «Если попросите меня назвать одного гонщика, чью победу я бы хотел увидеть в этом сезоне, я назову Алонсо»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что был бы не против увидеть победу в Гран-при в нынешнем сезоне.

Алонсо в этом году уже пять раз финишировал на подиуме, в то время как последнюю победу в «Формуле-1» испанец одержал в 2013 году:

«Он мне нравится. Фернандо настоящий гонщик, и я думаю, что он заслужил победу. Он никогда не сдается, а еще видно, как сильно он любит «Формулу-1».

Я сам иногда думаю: «После стольких лет, проведенных за рулем машины, способной бороться только в середине пелотона, твоя любовь к гонкам, возможно, может немного угаснуть». Но Фернандо настоящий гонщик, настоящий зверь. Так что если попросите меня назвать одного гонщика, чью победу я бы хотел увидеть в этом сезоне, я назову Фернандо».

Также Ферстаппен отметил, что понимает людей, которым нынешний сезон не слишком сильно нравится из-за отсутствия серьезной конкуренции в борьбе за первое место:

«Порой хорошая конкуренция – это и правда приятно. Мне понравился сезон-2021. Хотя я получил удовольствие и от сезона-2022. Конечно, в начале у нас были некоторые проблемы с надежностью машины, но потом в какой-то момент команда добилась доминирующего преимущества и удерживала его до самого конца.

Я понимаю, что людям может стать скучно, когда в гонках доминирует одна команда – и мы видели это в прошлом на примере и « », и « », и « ». И я надеюсь, что к группе лидеров сможет присоединиться больше команд, и если у нас возникнут небольшие проблемы или если мы не на сто процентов попадем в оптимальные настройки, другая команда будет рядом и победит.

Думали ли я так же во времена доминирования «Мерседеса»? В конечном счете, все дело в упорном труде. Я ценил то, что они делали, и в те времена они выступали действительно впечатляюще. И мне никогда не казалось, что это нужно остановить или что-то в этом роде. Нужно просто работать усерднее и стараться наверстать упущенное».

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