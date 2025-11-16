Джанкарло Минарди: «Элканн должен быть отцовской фигурой, критиковать пилотов «Феррари» внутри команды, но не публично»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди призвал президента «Феррари» Джона Элканна пересмотреть свой подход к управлению.
Босс Скудерии раскритиковал пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, призвав спортсменов «меньше говорить» и «думать о «Феррари».
«Президент команды должен действовать как отцовская фигура. Критиковать нужно внутри команды, но точно не публично.
Леклер занял третье место в квалификации [к Гран-при Сан-Паулу] благодаря своим качествам гонщика, а не из-за машины.
«Феррари» нужно руководить как в семье, а не как в суде. Необходимо меньше критиковать на публике и гораздо сильнее – внутри команды», – подчеркнул Минарди в подкасте Pit Talk.
