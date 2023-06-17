Гран-при Канады-2023. Онлайн дождевой квалификации
В Монреале стартовала дождевая квалификация к восьмому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Канады.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Квалификация «Ф-1» в Канаде. «Феррари» и Алонсо пытаются обойти Ферстаппена под дождем
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
17 июня 2023 года
Квалификация
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То есть, Мазепин тоже Ле-Ман брал?
они на 5 месте, у них остаётся 15 секунд, на прямой 4 пилота на быстром круге, и его не предупреждают об этом по радио.