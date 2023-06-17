Гран-при Канады-2023. Онлайн дождевой квалификации

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В Монреале стартовала дождевая квалификация к восьмому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Канады.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квалификация «Ф-1» в Канаде. «Феррари» и Алонсо пытаются обойти Ферстаппена под дождем

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
17 июня 2023 года
Квалификация
 

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24 комментария

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Rjcnbr
Предлагаю Мазепина и Джовинацци в феррари. Хуже не будет, по скиллу равны
+2
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+2
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Rjcnbr
Ответ Фанат Сан-Марино
Эээээээ То есть, Мазепин тоже Ле-Ман брал?
Два пилота. Два победителя. Ле-Ман и ралли "Шёлковый путь"
+1
0
+1
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Фанат Сан-Марино
Ответ Rjcnbr
Предлагаю Мазепина и Джовинацци в феррари. Хуже не будет, по скиллу равны
Эээээээ
То есть, Мазепин тоже Ле-Ман брал?
+1
0
+1
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vectortheonlyone
ну все, у самовозки вильямса изи поул
+1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
инженер леклера это самая бесполезная должность на свете.
они на 5 месте, у них остаётся 15 секунд, на прямой 4 пилота на быстром круге, и его не предупреждают об этом по радио.
+1
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mishakmv96
Дед на скилле
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Фанат Сан-Марино
Ответ Rjcnbr
Два пилота. Два победителя. Ле-Ман и ралли "Шёлковый путь"
Шёлковый Ле-Ман, получаеца?
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Kudim41
Ответ Kudim41
почему-то хочется много красных флагов и полный хаос.. хочется квалу 2+ часа!)))
1-й пошел))))
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M93
Ответ mishakmv96
Ощущение, что квала продлится до поздней ночи, учитывая погоду
До утра что ли? )) Уже через 54 минуты полночь по МСК. )
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Kanan Jarrus
гласно какой-то баран на красном заблокировал гасли на финише
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Nandomo
@Великий Алонсо It’s coming home?
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Юрий Безуглый
Всем шины как у Баттона
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vectortheonlyone
что то мне кажется, что в дождь максег привезет еще больше, чем обычно
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RusSt
Рассел на вилках в дождь чудеса творил пришло время подтвердить скилл
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Фанат Сан-Марино
Латифи, простите GOATIFI, сейчас бы затащил
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RusSt
ну если так по каждому чиху будут красные давать квала до утра затянется
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mishakmv96
Джоу поехал уже. Почему красные флаги не снимают?? Ждут пока сильнее дождь пойдёт?!
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Марсель Объелся
Ого, здорово что в Канаде сейчас гран при. Я как раз завтра туда поеду😳
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grz brz
Всё
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mishakmv96
Начинается
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Kudim41
почему-то хочется много красных флагов и полный хаос.. хочется квалу 2+ часа!)))
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mishakmv96
Ощущение, что квала продлится до поздней ночи, учитывая погоду
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