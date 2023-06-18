Макс Ферстаппен о трудностях Переса: «Если бы не я, для «Ред Булл» результат квалификации выглядел бы иначе. Но это не моя проблема»

Пилот « » рассказал о том, какой объем работы выполнил вместе с командой по ходу гоночного уик-энда в Канаде.

По итогам пятничных свободных заездов Ферстаппен был недоволен работой болида и вместе с инженерами до позднего вечера изучал данные на предмет поиска необходимых изменений настроек болида:

«В пятницу вечером мы работали до упора. До момента начала действия правила комендантского часа. Времени ушло много. С автодрома мы уехали только в 22 часа. Иногда так нужно. А бывают дни, когда все идет гладко и ты можешь сразу после сессии сказать ребятам: «До завтра. Если что-то случится – просто позвоните или напишите».

В эту пятницу требовалось нечто большее, нужно было остаться и участвовать в обсуждениях. Нужно было не только немного изменить настройки, но и, например, выбрать шины на воскресную гонку».

В результате изменения сработали и Ферстаппен выиграл поул в субботней квалификации. Согласившись с тем, что такой результат доказывает, что побеждает не только благодаря скорости болида «Ред Булл»:

«Да, думаю это так. К тому же, в дождь роль машины становится чуть менее важной. К тому же, в пятницу наша машина была далеко не самой быстрой. Нам нужно было улучшить некоторые вещи и я думаю, что мы неплохо справились. И в субботу выступили очень неплохо. Должен сказать, что команда в этом очень хороша, все понимает, и мы всегда готовы к работе».

Ферстаппен также прокомментировал тот факт, что его напарник в очередной раз столкнулся с проблемами:

«Ну, если бы не я, для «Ред Булл» результат квалификации выглядел бы совсем иначе. Можно сказать и так. И да, я тоже был бы недоволен, если бы трижды подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации. Но это не моя проблема. У меня хватает забот, чтобы сделать все необходимое на своей стороне боксов. Вот, чему я уделяю все свое внимание.

Как это влияет на команду? Даже не знаю. Возможно, что именно команда должна над этим поработать, это вы должны спросить у них. В пятницу я, разумеется, был занят работой со своей машиной и не думал об этом. Как не буду думать об этом сейчас. Поскольку сейчас я вернуть в моторхоум, выпью свой «Ред Булл», схожу на одну встречу, потом вернусь в отель, приму душ и все будет в порядке. Это не моя проблема».

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