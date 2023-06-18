Макс Ферстаппен о трудностях Переса: «Если бы не я, для «Ред Булл» результат квалификации выглядел бы иначе. Но это не моя проблема»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, какой объем работы выполнил вместе с командой по ходу гоночного уик-энда в Канаде.

По итогам пятничных свободных заездов Ферстаппен был недоволен работой болида и вместе с инженерами до позднего вечера изучал данные на предмет поиска необходимых изменений настроек болида:

«В пятницу вечером мы работали до упора. До момента начала действия правила комендантского часа. Времени ушло много. С автодрома мы уехали только в 22 часа. Иногда так нужно. А бывают дни, когда все идет гладко и ты можешь сразу после сессии сказать ребятам: «До завтра. Если что-то случится – просто позвоните или напишите».

В эту пятницу требовалось нечто большее, нужно было остаться и участвовать в обсуждениях. Нужно было не только немного изменить настройки, но и, например, выбрать шины на воскресную гонку».

В результате изменения сработали и Ферстаппен выиграл поул в субботней квалификации. Согласившись с тем, что такой результат доказывает, что побеждает не только благодаря скорости болида «Ред Булл»:

«Да, думаю это так. К тому же, в дождь роль машины становится чуть менее важной. К тому же, в пятницу наша машина была далеко не самой быстрой. Нам нужно было улучшить некоторые вещи и я думаю, что мы неплохо справились. И в субботу выступили очень неплохо. Должен сказать, что команда в этом очень хороша, все понимает, и мы всегда готовы к работе».

Ферстаппен также прокомментировал тот факт, что его напарник Серхио Перес в очередной раз столкнулся с проблемами:

«Ну, если бы не я, для «Ред Булл» результат квалификации выглядел бы совсем иначе. Можно сказать и так. И да, я тоже был бы недоволен, если бы трижды подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации. Но это не моя проблема. У меня хватает забот, чтобы сделать все необходимое на своей стороне боксов. Вот, чему я уделяю все свое внимание.

Как это влияет на команду? Даже не знаю. Возможно, что именно команда должна над этим поработать, это вы должны спросить у них. В пятницу я, разумеется, был занят работой со своей машиной и не думал об этом. Как не буду думать об этом сейчас. Поскольку сейчас я вернуть в моторхоум, выпью свой «Ред Булл», схожу на одну встречу, потом вернусь в отель, приму душ и все будет в порядке. Это не моя проблема».

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. «Феррари» снова провалилась

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Если бы не сотня инженеров*
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рулон*Обоев
Ответ alex1382
за кого за этого? За того кто говорит очевидные вещи прямо? Любой гонщик в Ф1 эгоист и думает только о себе. Только многие из них лицемерят не признавая это
Тогда и ты своей сестре скажи, что она "лицом не вышла" и фигура у нее "на любителя".
Нет сестры? Жене скажи...
Ты же "прямой пацан", как я понял.
Я и говорю, что ни интеллекта, ни воспитания, ни кругозора.
Как болеть за такого?!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Спартачок
Ответ Рулон*Обоев
Ну как можно болеть за этого...!? "Скажи мне кто твой друг - и я скажу, кто ты" ©
А что не так он сказал? Почему он должен Пересу болид настраивать? Команда может передать настройки, это их забота
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
«Прекрасный командный дух».
Обосрал напарника и радуется.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Боттас так к слову с 17 по 21 годы всегда проходил в ку3, больше 100 попаданий подряд, хотя форма мерса в те годы разная была, а тут 3 не попадания в ку 3 подряд на звездолёте, претендент на титул лол, король улиц.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Ответ Антон Якимцев
Ну, к слову сказать, в 21ом-то Перес ему оч даже помогал.
в 21м, Перес помог только в Турции и Абу Даби. В остальных гонках был статистом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Ответ Рулон*Обоев
Тогда и ты своей сестре скажи, что она "лицом не вышла" и фигура у нее "на любителя". Нет сестры? Жене скажи... Ты же "прямой пацан", как я понял. Я и говорю, что ни интеллекта, ни воспитания, ни кругозора. Как болеть за такого?!
вот я тебе скажу что ты умом не вышел. Прямо сказал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Голденштерн
Перес ментально перегорел. Пора его менять. Результаты улучшаться дальше вряд ли будут у него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anastasia Smelova
Ответ Рулон*Обоев
Ну как можно болеть за этого...!? "Скажи мне кто твой друг - и я скажу, кто ты" ©
А какая у него ещё реакция должна быть? Вылизанная PR менеджерами наигранно сочувствующая?

Ладно сейчас ему ещё помощь в борьбе за титул не требуется и в КК Ред Булл не достать, а представьте себе ситуацию условного 21-го года, когда у главного противника вторик хотя бы квалифицируется наверху и теоретически даже может создать проблемы, а твой напарник где-то в попе торчит и никак не помогает в большинстве гонок.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Anastasia Smelova
А какая у него ещё реакция должна быть? Вылизанная PR менеджерами наигранно сочувствующая? Ладно сейчас ему ещё помощь в борьбе за титул не требуется и в КК Ред Булл не достать, а представьте себе ситуацию условного 21-го года, когда у главного противника вторик хотя бы квалифицируется наверху и теоретически даже может создать проблемы, а твой напарник где-то в попе торчит и никак не помогает в большинстве гонок.
Ну, к слову сказать, в 21ом-то Перес ему оч даже помогал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ alex1382
в 21м, Перес помог только в Турции и Абу Даби. В остальных гонках был статистом.
Ну помогал же всё равно, это же не Джонни Херберт, Йос Ферстаппен или, прости Госпади, Юрки-Ярви Лехто)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anastasia Smelova
Ответ Антон Якимцев
Ну, к слову сказать, в 21ом-то Перес ему оч даже помогал.
В Абу Даби да, безусловно, но если взять средний результат за 21й, то по большей части Макс всё же ездил один.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рулон*Обоев
Ответ alex1382
вот я тебе скажу что ты умом не вышел. Прямо сказал
Сильно! Что-то твой аргумент на оскорбление смахивает.
Видимо, ум мешает мысли формулировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий