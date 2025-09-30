Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»

4 и 5 октября в Ростове-на-Дону состоится Кубок России по дрифту «Teboil Суперфинал РДС».

Участие в высшем соревновании по дрифту в России примут 33 пилота, включая первую десятку Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и топовых спортсменов Открытого чемпионата РДС (RDS Open ).

На старте в том числе можно будет увидеть два уникальных российских гиперкара Flanker F.

Заезды второй год подряд проводятся на территории спортивного комплекса «Ростов Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Расписание Кубка России «Teboil Суперфинал РДС», «Ростов Арена»:

4 октября, суббота

Квалификационные заезды – 09:30-12:30

Парад пилотов и автограф-сессия на трассе – 13:00-14:00

Квалификационные заезды – 14:30-17:30

5 октября, воскресенье

Парные заезды топ-32 – 10:00-12:25

Парные заезды топ-16, топ-8, топ-4, финалы – 13:30-16:50

Церемония награждения – 17:00