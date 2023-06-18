Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады
Пилот «Уильямса» Алекс Албон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Монреале Албону, несмотря нат скромные возможности болида «Уильямс», удалось выдержать очень длинный отрезок на шинах «хард» и закончить гонку на 7-й позиции.
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Макс заканчивает карьеру через 1-2 года, а Алекс , как напарник, приобретает место 1 пилота в РБ и завоевывает титул в 2025 году)))))