Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монреале Албону, несмотря нат скромные возможности болида «Уильямс», удалось выдержать очень длинный отрезок на шинах «хард» и закончить гонку на 7-й позиции.

Ферстаппен снова выиграл, очередной подиум Алонсо, «Феррари» приятно удивила стратегией

32 комментария

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Данил Колпиков
Очередной министр обороны. Окона декласировал
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Adams
Будет интересно понаблюдать за Вилками в Монце, есть все предпосылки прям для очень хорошего результата там
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InCo
Красавчик,заменит Перца через пару лет
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trav
Албон тащит ведро в соло каждый уикенд
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John Martin
Гонщик дня это стратег феррари. А если по правде, то Албон красавчик
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Minuvert
Ответ Grigpar
Это заслуженно сегодня. По чаще надо обращать внимание на новичков.
Ну какой же Албон новичок?
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Paninaro
Ну, в общем - справедливо. 9 стартовал, 7 приехал, отлично оборонялся.
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hypnotoad94
Надолго в Ф1 парень, ещё по первому сезону с Квятом было видно, где он толком не уступал. С РБ странная история вышла, но в то время и Гасли там начудил. Будет солидным середняком на долгие годы, в общем, а может и куда повыше залезет, как Перес.
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V3ttel
Ответ Adams
Будет интересно понаблюдать за Вилками в Монце, есть все предпосылки прям для очень хорошего результата там
Отсутствие прижимной силы способствует этому, но это печально
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Это заслуженно сегодня. По чаще надо обращать внимание на новичков.
албон старше Макса и Шарля.
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Minuvert
Ответ Paninaro
Он уже был там, вряд ли захочет в эту команду второй раз.
Сейчас туда все хотят
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Armeec1991
Надеюсь, это была не единичная вспышка, и новинки у вилок и дальше будут работать на таком же уровне
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checker
молодец, заслужил
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Paninaro
Ответ InCo
Красавчик,заменит Перца через пару лет
Он уже был там, вряд ли захочет в эту команду второй раз.
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ffmp
Албон тотальный красавчик. На старых шинах отправил домой пилотов 4-х разных команд
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InCo
Ответ Paninaro
Он уже был там, вряд ли захочет в эту команду второй раз.
ну конечно, он выберет перспективный проект вильямс,а не предложение повторно вернуться в РБ?)
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Jurgen Klinsmann
Ответ InCo
Красавчик,заменит Перца через пару лет
в астоне тоже есть перспективный парень, фернандо зовут, быть может его возьмут в рб на место чеко.
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Paninaro
Ответ InCo
ну конечно, он выберет перспективный проект вильямс,а не предложение повторно вернуться в РБ?)
Нет смысла идти вториком, выше уже сказал. А бороться пилотам в РБ никогда не давали, если светил титул.
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Kudim41
Ответ InCo
Красавчик,заменит Перца через пару лет
воббще есть какое-то странное чувство, что Албон будущий чемпион мира.
Макс заканчивает карьеру через 1-2 года, а Алекс , как напарник, приобретает место 1 пилота в РБ и завоевывает титул в 2025 году)))))
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Minuvert
Ответ Paninaro
Идти заведомым вториком в РБ - это либо не иметь амбиций и себя не уважать, либо от безысходности, когда больше некуда. У Албона вполне себе отрицательный опыт, оно ему надо ещё раз? Вопрос риторический.
Тим-радио Албона слышали на финише, как он радовался 7 месту? А тут возможность стоять на подиумах на регулярной основе. Я думаю, если позовут, то с удовольствием примет предложение
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Minuvert
Ответ Kudim41
воббще есть какое-то странное чувство, что Албон будущий чемпион мира. Макс заканчивает карьеру через 1-2 года, а Алекс , как напарник, приобретает место 1 пилота в РБ и завоевывает титул в 2025 году)))))
у Макса контракт до 28, раньше не закончит
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United_LP
Ответ Данил Колпиков
Очередной министр обороны. Окона декласировал
а Рассела?
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jemz
Албон красавчик,порадовал
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Le Chan
Вильямс это машина для драга,где много прямых там они едут,как Де Врис в Монце с ходу в очки попал
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Албон 4-й сезон в F1 с перерывом между прочим. Леклер уже 7-й. Ферстаппен 9-й.
Леклер 6-й и вообще Албон пришёл бы в Ф1 вместе с Шарлем если бы выступил в первый год в ф2 на более высоком уровне.
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