Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монреале Албону, несмотря нат скромные возможности болида «Уильямс», удалось выдержать очень длинный отрезок на шинах «хард» и закончить гонку на 7-й позиции.

Ферстаппен снова выиграл, очередной подиум Алонсо, «Феррари» приятно удивила стратегией