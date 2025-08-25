Шесть голов от «Краснодара», победы ЦСКА и «Реала», «МЮ» снова теряет очки, претензии Дзюбы к «Акрону», Медведев вылетел в 1-м круге US Open, Косторная сменила фамилию и другие новости

1. «Краснодар» уничтожил «Крылья Советов» в гостях – 6:0! У Сперцяна гол с пенальти и 2 ассиста , у Кордобы дубль, у Перрена 1+1 . Это пятая победа подряд для чемпиона России, который вышел на первое место в РПЛ.

ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы. Сам Артем тоже забил и обновил рекорд российского футбола, а еще зачем-то ущипнул Кругового за сосок. После игры Дзюба потребовал усиления состава «Акрона» и раскритиковал судейство.

«Балтика» обыграла «Сочи» на выезде (2:0) и вышла на четвертое место в чемпионате.

2. «МЮ» упустил победу над «Фулхэмом» во втором туре АПЛ – 1:1. Смит-Роу забил на 73-й, Бруну не реализовал пенальти в первом тайме. «МЮ» идет 16-м, набрав 1 очко в первых двух турах АПЛ – это худший старт с 2022 года. «Эвертон» обыграл «Брайтон» (2:0) благодаря двум ассистам Грилиша.

3. «Реал» в гостях разгромил «Овьедо» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги. У Мбаппе дубль , у Винисиуса гол и ассист Килиану. Фанаты «Овьедо» оскорбляли Винисиуса и желали ему смерти во время матча, в него бросили бутылку. Итоги других матчей Ла Лиги – здесь .

4. US Open. Даниил Медведев проиграл Бенжамину Бонзи в первом круге и вылетел на этой стадии на третьем «Шлеме» подряд. После неудачи россиянин сломал ракетку . Теперь он вылетит из топ-15 – впервые с 2019 года.

38-летний Новак Джокович вышел во 2-й круг турнира (в 19-й раз за карьеру), обыграв 19-летнего Лернера Тьена.

У женщин Соболенко, Потапова, Полина Кудерметова, Паолини, Радукану вышли во 2-й круг , Вероника Кудерметова и Селехметьева выбыли.

5. Россияне Петров и Штыль выиграли золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, Шляпникова взяла бронзу.

6. Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма согласовал личные условия с «Манчестер Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро.

7. «Ювентус» обыграл «Парму» в 1-м туре Серии А – 2:0. Влахович и Дэвид забили с пасов Йылдыза, Камбьязо удалили . Остальные результаты игрового дня – тут .

8. Застрявшую на высоте 7200 м альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа – если выяснится, что она жива.

9. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла Фонбет Кубок Блинова.

10. 17-летний испанский велогонщик Мелендес погиб после попадания в завал на «Вуэльте Рибера дель Дуэро».

11. Родителям Джоба Беллингема не понравилась его замена в перерыве матча с «Санкт-Паули». Отец предъявил претензии Ковачу и директору «Боруссии» Келю в раздевалке.

12. Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Славу», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо».

13. Всероссийская федерация легкой атлетики начала тестирование спортсменок на гендерную принадлежность.

14. Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком в кофейне.

15. Фигуристка Алена Косторная сменила фамилию на Косторная-Куница .

16. Воспитанника «Зенита» Запрягаева не пустили на матч молодежки клуба. Ранее защитника убрали из «Чисто Питер» из-за дружбы с Круговым.

Цитаты дня.

Мусаев о будущем Сперцяна: «Надо уважать свой чемпионат, а не писать, что кто‑то должен уехать. Чалов, Антон Миранчук, Захарян уехали, и что в итоге? Стали сильнее?»

Президент «Сьона»: «Вклад Миранчука в атаке был скромным, но он привнес опыт, интеллект и качество в игру. Антон не физический монстр, столкнулся с более жесткой и динамичной лигой»

Серена о Шараповой: «Мир видел нас очень разными, но это было не так. Мы просто хотели одного и того же – быть лучшими»

Каррагер об Исаке: «Он перерос «Ньюкасл», как Торрес перерос «Ливерпуль» в 2010-м, но его отказ работать неприемлем. Болельщики «красных» осудили бы его, будь это их звездный игрок»

Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы «Балтике» еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее»