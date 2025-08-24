Судья Егоров после ВАР назначил пенальти в ворота «Крыльев» за удар Песьякова кулаком по голове Сперцяна в верховой борьбе. Хавбек «Краснодара» сам реализовал 11-метровый

В ворота «Крыльев Советов» назначили пенальти в игре с «Краснодаром».

Главный арбитр встречи Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый, посмотрев видеоповтор после подсказки ВАР.

Арбитр сначала не зафиксировал нарушение со стороны вратаря Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне , когда Песьяков кулаком задел по голове Сперцяна при верховой борьбе. Полузащитник «Краснодара» упал, схватившись за голову, видеоассистент изучил момент и пригласил Егорова к монитору. После этого судья изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Сам Сперцян на 13-й минуте реализовал пенальти.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.