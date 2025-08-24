Судья Егоров после ВАР назначил пенальти в ворота «Крыльев» за удар Песьякова кулаком по голове Сперцяна в верховой борьбе. Хавбек «Краснодара» сам реализовал 11-метровый
В ворота «Крыльев Советов» назначили пенальти в игре с «Краснодаром».
Главный арбитр встречи Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый, посмотрев видеоповтор после подсказки ВАР.
Арбитр сначала не зафиксировал нарушение со стороны вратаря Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне, когда Песьяков кулаком задел по голове Сперцяна при верховой борьбе. Полузащитник «Краснодара» упал, схватившись за голову, видеоассистент изучил момент и пригласил Егорова к монитору. После этого судья изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.
Сам Сперцян на 13-й минуте реализовал пенальти.
