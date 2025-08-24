  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
Live
122

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Фулхэмом» в 2-м туре АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

На 36-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Лени Йоро открыл счет на 58-й. Эмил Смит-Роу сравнял счет на 73-й.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Премьер-лига. 2 тур
24 августа 15:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Второй тайм
1 - 1
0′
Манчестер Юнайтед
  Смит-Роу
73’
Кинг   Смит-Роу
71’
Родриго Муниз   Хименес
71’
69’
Маунт   Угарте
Сессеньон   Робинсон
62’
Кастань   Уилсон
62’
58’
  Йоро
53’
Каземиро   Шешко
52’
Диалло   Диогу Далот
2тайм
Перерыв
39’
Каземиро
38’
Бруну Фернандеш
Фулхэм
Лено, Сессеньон, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Лукич, Кинг, Ивоби, Кастань, Родриго Муниз
Запасные: Лекомт, Куэнка, Рид, Сессеньон, Кастань, Родриго Муниз, Траоре, Кинг, Кэрни
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Маунт, Каземиро, Магуайр, Онана, Зиркзе, Диалло, Фредриксон, Хевен, Майну
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Увольнять ли Семака?38272 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
онлайны
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoЛени Йоро
logoЭмил Смит-Роу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
4211 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
263211 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
314 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
1920 минут назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1233 минуты назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
634 минуты назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2840 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8441 минуту назадLive
ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы
9945 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
210 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
11 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1415 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
220 минут назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
152 минуты назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
159 минут назад
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
10сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live