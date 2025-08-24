«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Фулхэмом» в 2-м туре АПЛ.
Матч проходит на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
На 36-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Лени Йоро открыл счет на 58-й. Эмил Смит-Роу сравнял счет на 73-й.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фулхэм
Лено, Сессеньон, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Лукич, Кинг, Ивоби, Кастань, Родриго Муниз
Запасные: Лекомт, Куэнка, Рид, Сессеньон, Кастань, Родриго Муниз, Траоре, Кинг, Кэрни
Манчестер Юнайтед:
Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Маунт, Каземиро, Магуайр, Онана, Зиркзе, Диалло, Фредриксон, Хевен, Майну
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ