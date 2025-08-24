«Овьедо» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Реал» сыграет в гостях с «Овьедо» в 2-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 2 тур
24 августа 19:30, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
