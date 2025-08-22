Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
В Испании стартует 2-й тур Ла Лиги.
В пятницу «Бетис» примет «Алавес».
В субботу «Атлетико» на своем поле сыграет с «Эльче», «Барселона» встретится на выезде с «Леванте».
В воскресенье «Реал» сыграет в гостях с «Овьедо».
2-й тур
22 августа 19:30, Ла Картуха
23 августа 17:30, Метрополитано
23 августа 19:30, Сьюдад де Валенсия
24 августа 17:30, Реале Арена
Не начался
24 августа 17:30, Эстадио де ла Серамика
Не начался
24 августа 19:30, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
25 августа 19:30, Рамон Санчес Писхуан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
