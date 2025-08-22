  • Спортс
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье

В Испании стартует 2-й тур Ла Лиги.

В пятницу «Бетис» примет «Алавес». 

В субботу «Атлетико» на своем поле сыграет с «Эльче», «Барселона» встретится на выезде с «Леванте». 

В воскресенье «Реал» сыграет в гостях с «Овьедо». 

Чемпионат Испании

2-й тур

Ла Лига. 2 тур
22 августа 19:30, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Алавес
Ла Лига. 2 тур
23 августа 15:00, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Сельта
Ла Лига. 2 тур
23 августа 17:30, Метрополитано
Атлетико
Не начался
Эльче
Ла Лига. 2 тур
24 августа 15:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Валенсия
Ла Лига. 2 тур
24 августа 17:30, Реале Арена
Реал Сосьедад
Не начался
Эспаньол

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс
