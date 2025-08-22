Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье

В Испании стартует 2-й тур Ла Лиги.

В пятницу «Бетис» примет «Алавес».

В субботу «Атлетико» на своем поле сыграет с «Эльче», «Барселона» встретится на выезде с «Леванте».

В воскресенье «Реал» сыграет в гостях с «Овьедо».

Чемпионат Испании

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

