«Сосьедад» о Захаряне: «Он с каждым днем все больше становится одним из нас. Арсен по 2-3 часа занимается испанским каждую неделю»

В «Реал Сосьедад» рассказали об адаптации Арсена Захаряна.

Пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате рассказал, как проходит процесс адаптации Арсена Захаряна .

– Насколько вырос уровень испанского у Захаряна за два года в клубе? Как часто он занимается?

– Арсен проходит по два-три часа занятий по испанскому языку каждую неделю. Он уже даже участвует в баскских играх вместе с партнерами по команде.

– Насколько он стал своим в Сан-Себастьяне?

– Он с каждым днем все больше становится одним из нас, – сказал Мундуате.