«Сосьедад» о Захаряне: «Он с каждым днем все больше становится одним из нас. Арсен по 2-3 часа занимается испанским каждую неделю»
В «Реал Сосьедад» рассказали об адаптации Арсена Захаряна.
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, как проходит процесс адаптации Арсена Захаряна.
– Насколько вырос уровень испанского у Захаряна за два года в клубе? Как часто он занимается?
– Арсен проходит по два-три часа занятий по испанскому языку каждую неделю. Он уже даже участвует в баскских играх вместе с партнерами по команде.
– Насколько он стал своим в Сан-Себастьяне?
– Он с каждым днем все больше становится одним из нас, – сказал Мундуате.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
