Мусаев о будущем Сперцяна: «Надо уважать свой чемпионат, а не писать, что кто‑то должен уехать. Чалов, Антон Миранчук, Захарян уехали, и что в итоге? Стали сильнее?»

Мурад Мусаев высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

Ранее появилась информация , что клуб отказался продавать полузащитника «Саутгемптону» из-за сложностей с получением денег. Впоследствии стало известно , что Сперцян сам отказался от перехода в английский клуб.

– Что думаете о словах агента Сперцяна? Какое будущее у футболиста в команде?

– По‑моему, это вообще даже не его агент. Хочу сказать, что Эдик давно в клубе, у нас с ним очень доверительные отношения. Мы его не держим насильно. Все, что будет в итоге, – это наше совместное решение.

Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Федор Чалов , Антон Миранчук, Арсен Захарян уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Антон Миранчук вернулся и будет дальше радовать своей игрой.

Мы должны уважать свой чемпионат и своих футболистов. А не писать, что кто‑то должен уехать. Если будет предложение, которое всех устроит, как было с Матвеем Сафоновым, то окей, пожмем руки и поблагодарим, – сказал главный тренер «Краснодара ».

Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»

Агент Сперцяна: «Сначала не отпустили в «Аякс». Был оффер от «Ланса» – сказали, что это маленький клуб. Есть ощущение, что «Краснодар» никуда не хотел Эдика отпускать»