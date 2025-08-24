Бруну не забил пенальти в матче с «Фулхэмом». Хавбек «МЮ» пробил выше ворот
Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче с «Фулхэмом».
На 33-й минуте игры 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» получил право на угловой, и португалец сделал навес в штрафную площадь. При борьбе за позицию защитник лондонцев Кэлвин Басси обхватил хавбека Мэйсона Маунта и повалил на газон.
Главный судья Крис Кавана позволил продолжить игру, но спустя полторы минуты по рекомендации ассистента отправился изучать повтор и принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Бруну пробил с точки выше ворот «Фулхэма», счет открыт не был – 0:0.
Увольнять ли Семака?40137 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
