Бруну не забил пенальти в матче с «Фулхэмом». Хавбек «МЮ» пробил выше ворот

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче с «Фулхэмом».

На 33-й минуте игры 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» получил право на угловой, и португалец сделал навес в штрафную площадь. При борьбе за позицию защитник лондонцев Кэлвин Басси обхватил хавбека Мэйсона Маунта и повалил на газон.

Главный судья Крис Кавана позволил продолжить игру, но спустя полторы минуты по рекомендации ассистента отправился изучать повтор и принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Бруну пробил с точки выше ворот «Фулхэма», счет открыт не был – 0:0.