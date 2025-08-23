Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
В Италии стартует новый сезон Серии А.
В субботу «Наполи» сыграет в гостях с «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе».
В воскресенье «Аталанта» встретится на своем поле с «Пизой», «Ювентус» – с «Пармой».
В понедельник «Интер» будет противостоять «Торино».
Чемпионат Италии
1-й тур
23 августа 16:30, Луиджи Феррарис
23 августа 16:30, Читта-дель-Триколоре
23 августа 18:45, Олимпийский стадион
Не начался
24 августа 16:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
24 августа 18:45, Адзурри д′Италия
24 августа 18:45, Альянц Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
