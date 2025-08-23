Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник

В Италии стартует новый сезон Серии А.

В субботу «Наполи » сыграет в гостях с «Сассуоло », «Милан » примет «Кремонезе ».

В воскресенье «Аталанта » встретится на своем поле с «Пизой», «Ювентус» – с «Пармой».

В понедельник «Интер» будет противостоять «Торино».

Чемпионат Италии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Серии А