Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник

В Италии стартует новый сезон Серии А.

В субботу «Наполи» сыграет в гостях с «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе».

В воскресенье «Аталанта» встретится на своем поле с «Пизой», «Ювентус» – с «Пармой».

В понедельник «Интер» будет противостоять «Торино».

Чемпионат Италии

1-й тур

Серия А. 1 тур
23 августа 16:30, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
Лечче
Серия А. 1 тур
23 августа 18:45, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Кремонезе
Серия А. 1 тур
23 августа 18:45, Олимпийский стадион
Рома
Не начался
Болонья
Серия А. 1 тур
24 августа 16:30, Сарденья
Кальяри
Не начался
Фиорентина
Серия А. 1 тур
24 августа 16:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
Лацио
Серия А. 1 тур
24 августа 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
Пиза
Серия А. 1 тур
24 августа 18:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Не начался
Парма
Серия А. 1 тур
25 августа 16:30, Фриули
Удинезе
Не начался
Верона
Серия А. 1 тур
25 августа 18:45, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Торино

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Серии А

