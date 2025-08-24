  • Спортс
Застрявшую на высоте 7200 м альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа – если выяснится, что она жива

Альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа, если выяснят, что она жива.

Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.

Ранее 47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

«Ее попробуют спасти евродроном, если выяснится, что жива. В зависимости от этого может быть предпринята еще одна попытка снять Наговицину с вершины», – заявили в федерации.

«Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», – также уточнили в федерации.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб
18427 минут назад
Экс-российская фигуристка Нехаева о том, что ее не пустили в Польшу: «Неприязни я не почувствовала. Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое»
32вчера, 14:52
17-летний испанский велогонщик Мелендес погиб после попадания в завал на «Вуэльте Рибера дель Дуэро»
10вчера, 14:42
Главные новости
Аргентинский скейтбордист Дель Ольо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Россия занимает большую часть моей души»
вчера, 19:11
Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию из Киргизии и будет проходить лечение
3вчера, 12:28
Российскую альпинистку Наговицину не будут пытаться забрать с пика Победы раньше июня 2026 года
4вчера, 10:52
Глава базлага об эвакуации Наговициной: «Еще ни разу с пика Победы никого не спускали. Ни разу не удалось»
223 августа, 13:04
Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?»
2123 августа, 10:03
Российская альпинистка Наговицина, которая после травмы застряла на пике Победы в Киргизии, погибла (SHOT)
16723 августа, 07:27
Вице-президент Федерации альпинизма России: «На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями»
22 августа, 08:56
Спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной 24 августа
122 августа, 08:33
Отправленные за альпинисткой Наговициной спасатели достигли отметки 5300 м
121 августа, 14:45
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Несколько дней назад Наговицина еще была жива. Нет никаких подтверждений того, что она умерла»
221 августа, 08:30
Ко всем новостям
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
20 сентября 2022, 13:40
15 марта 2022, 08:39
