Застрявшую на высоте 7200 м альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа – если выяснится, что она жива

Альпинистку Наговицину попытаются спасти 25 августа, если выяснят, что она жива.
Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.
Ранее 47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.
«Ее попробуют спасти евродроном, если выяснится, что жива. В зависимости от этого может быть предпринята еще одна попытка снять Наговицину с вершины», – заявили в федерации.
«Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», – также уточнили в федерации.
Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб
