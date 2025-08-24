«Балтика» идет 4-й в Мир РПЛ, на 3 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Команда Талалаева еще не проигрывала

«Балтика» не потерпела ни одного поражения после возвращения в Мир РПЛ.

Команда Андрея Талалаева обыграла «Сочи » в гостях в 6-м туре – 2:0.

В текущем чемпионате у «Балтики» три победы и три ничьих. Она набрала 12 очков и идет на четвертом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.

Следующим соперником клуба из Калининграда в Мир РПЛ станет «Акрон». Они встретятся 31 августа.