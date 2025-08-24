Алена Косторная сменила фамилию на Косторная-Куница

Фигуристка Алена Косторная сообщила, что у нее теперь двойная фамилия.

В августе 2023 года Косторная вышла замуж за Георгия Куницу. Осенью у пары родится ребенок.

«Фамилию я поменяла, теперь у меня двойная, как я и планировала. Частичка Алены Косторной всегда и везде будет со мной.

Почему поменяла? Потому что я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», – сказала Косторная-Куница.