Медведев проиграл в первом круге на третьем «Шлеме» подряд
Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open.
Он уступил Бенжамену Бонзи – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.
Медведев проиграл в первом круге на третьем «Большом шлеме» подряд. Такое с ним случилось впервые в карьере.
Россиянин в этом году на «Шлемах» выиграл один матч – в пяти сетах у 418-й ракетки мира Касидита Самрея на Australian Open.
На двух последних ТБШ Медведев проиграл одному и тому же сопернику – Бонзи.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
