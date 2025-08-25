114

Медведев проиграл в первом круге на третьем «Шлеме» подряд

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open.

Он уступил Бенжамену Бонзи – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. 

Медведев проиграл в первом круге на третьем «Большом шлеме» подряд. Такое с ним случилось впервые в карьере. 

Россиянин в этом году на «Шлемах» выиграл один матч – в пяти сетах у 418-й ракетки мира Касидита Самрея на Australian Open

На двух последних ТБШ Медведев проиграл одному и тому же сопернику – Бонзи. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoДаниил Медведев
logoБенжамен Бонзи
Касидит Самрей
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тим о фаворитах US Open: «Я бы выбрал Карлоса и Игу»
11 минут назад
Кузнецова о пенсии от WTA: «У меня уже накопилась неплохая сумма. Хорошо, что тур заботится о финансовой безопасности игроков»
127 минут назад
Фриц о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Не отдавайте меня на растерзание их болельщикам»
4сегодня, 11:09
Тарпищев о включении Шараповой в Зал славы: «Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией»
4сегодня, 10:47
US Open. 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Ястремской, Мирра Андреева – с Паркс, Рахимова – с Гарсия, Калинская встретится с Нгунуэ, Винус – с Муховой
3сегодня, 10:20
US Open. 1-й круг. Рублев сыграет с Прижмичем, Хачанов – с Басаваредди, Алькарас встретится с Опелкой, Дрэйпер – с Гомесом
сегодня, 10:05
Кафельников о раннем вылете Медведева с US Open: «У Даниила были призрачные шансы на успешное выступление»
4сегодня, 09:47
Стефанос Циципас: «До сих пор не умею собирать чемоданы»
5сегодня, 09:28
Эала о том, что молится во время матчей: «Если выигрываю очко с «Отче наш», читаю «Отче наш». Если с «Аве Мария», то «Аве Мария»
6сегодня, 08:52
Какой теннисный матч ваш любимый? Вспоминаем в комментариях
сегодня, 08:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото