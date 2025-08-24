Серена о Шараповой: «Мир видел нас очень разными, но это было не так. Мы просто хотели одного и того же – быть лучшими»

Серена Уильямс представила Марию Шарапову на введении в Зал теннисной славы.

За карьеру они 22 раза встречались на уровне WTA – баланс 20:2 в пользу Серены.

«Понимаю, я примерно последний человек, которого вы ожидали тут увидеть. Несколько лет назад я бы тоже так подумала. И, когда в начале года Мария написала мне, что нам надо поговорить, я взгоношилась. Но когда она спросила, не представлю ли я ее на введении в Зал славы, я согласилась моментально, потому что это Мария, и это честь.

Не будем отрицать, что раньше мы с Марией были свирепыми соперницами, у нас были разногласия, и мир видел нас очень, очень разными. Но на самом деле мы не были разными – мы просто хотели одного и того же в одно и то же время – быть лучшими в нашем спорте, где трофей только один.

[После финала «Уимблдона »-2004] каждая наша встреча была особенной. Ставки были высоки, атмосфера была наэлектризованной, это чувствовалось – и, кстати, слышалось – в стонах Марии (Шарапова отвечает из зала, что Серена тоже стонала.). Не-не, я просто повторяла за тобой!

Мы всегда друг друга уважали, потому что, чтобы выжить на вершине нашего спорта, нужно быть заряженной, стойкой, несгибаемой, нужно каждый день показывать свой лучший уровень. И Мария всегда делала именно это. В моей карьере было всего несколько игроков, против которых мне всегда нужно было быть на высоте, – и Мария Шарапова была одной из них.

Однажды один наш общий друг сказал мне, что, если бы мы встретились в других обстоятельствах, мы точно стали бы подругами. То, что началось между нами как соперничество, превратилось в огромное уважение, а потом – в дружбу. И сегодня для меня честь в качестве ее бывшей соперницы, бывшей поклонницы, а теперь – ее подруги представить Марию Шарапову, одну из главных спортивных звезд всех времен, в Международный зал теннисной славы», – сказала Серена на церемонии.

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс