83

Салах не интересен саудовцам. «Аль-Наср» Роналду, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» не планируют переговоры, слухи – пиар-акция агента вингера «Ливерпуля» (Asharq Al-Awsat)

Салах не интересен саудовским клубам.

Клубы из Саудовской Аравии не проявляют большого интереса к вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Напомним, что 33-летний египтянин несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Сообщалось, что Салах интересен «Аль-Насру» Криштиану Роналду, «Аль-Хилалю» Малкома, «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихаду» Карима Бензема и «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, арабские клубы готовы якобы «сделать все возможное», чтобы подписать вингера.

Однако, как утверждает Asharq Al-Awsat со ссылкой на официальные источники в Саудовской Аравии, местные клубы даже не рассматривают возможность переговоров с Салахом. Все инсайды на эту тему – скорее пиар-акция со стороны агента Мохамеда и людей из его окружения.

Источники подчеркнули, что саудовские клубы «не предпринимали никаких шагов» в направлении подписания Салаха, главным образом из-за того, что контракт египетского футболиста с «красными» действует до середины 2027 года. Отмечается, что упоминание саудовских клубов стало обычным явлением, когда у игроков возникают проблемы с их клубами, и это делается с целью завышения их стоимости или создания искусственного интереса к ним.

«Саудовские клубы не обращают внимания на то, что сообщается в международных информационных агентствах, спортивных СМИ или социальных сетях», – заявил источник.

В «Аль-Хилале» назвали слухи «безосновательными». Аналогичное опровержении поступило и со стороны «Аль-Кадисии».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Asharq Al-Awsat
