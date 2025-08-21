  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «Красным Яром», «Стрела-Ак Барс» против «Локомотива» и другие матчи
Видео
0

Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «Красным Яром», «Стрела-Ак Барс» против «Локомотива» и другие матчи

23 и 24 августа пройдут матчи 11-го тура PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

11-й тур

23 августа

МеталлургКрасный Яр – 12.00

Прямая трансляция – здесь.

Стрела-Ак БарсЛокомотив – 17.30

Прямая трансляция – здесь.

24 августа

Енисей-СТМ – Слава – 13.00

Прямая трансляция – здесь.

ВВА-Подмосковье – Динамо – 17.30

Прямая трансляция – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКрасный Яр
logoСлава
logoЕнисей-СТМ
результаты
видео
logoСтрела-Ак Барс
logoЛокомотив
logoМеталлург Новокузнецк
logoЧемпионат России по регби
logoДинамо
logoВВА-Подмосковье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:09
Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби
вчера, 07:05Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2417 августа, 16:03
Главные новости
В United Rugby Championship могут включить клубы из США
1сегодня, 06:42
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:09
Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию
1вчера, 07:09
Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби
вчера, 07:05Видео
Эстерхейзен скоро вернется в состав «Енисея-СТМ», дю Пре пропустит несколько матчей
вчера, 06:55
Форвард «Филей» Георгий Туров подписал контракт со «Славой»
вчера, 06:51
Кушнарев о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием»
117 августа, 17:24
Джейпи Нил: «Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски»
17 августа, 17:20
Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»
17 августа, 16:47Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2417 августа, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14