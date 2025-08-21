Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «Красным Яром», «Стрела-Ак Барс» против «Локомотива» и другие матчи
23 и 24 августа пройдут матчи 11-го тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
11-й тур
23 августа
Металлург – Красный Яр – 12.00
Прямая трансляция – здесь.
Стрела-Ак Барс – Локомотив – 17.30
Прямая трансляция – здесь.
24 августа
Енисей-СТМ – Слава – 13.00
Прямая трансляция – здесь.
ВВА-Подмосковье – Динамо – 17.30
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
