  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы
99

ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы

ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матеус Алвес открыл счет на 6-й минуте с передачи Кирилла Глебова. На 19-й Глебов отличился сам. Артем Дзюба забил на 34-й.

На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Дзюбы.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Премьер-лига. 6 тур
24 августа 14:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
3 - 1
Акрон
Матч окончен
Алвес   Бандикян
81’
79’
Болдырев   Дмитриев
79’
Марадишвили   Джурасович
Круговой   Руис
70’
67’
Базилевский   Лончар
67’
Бакаев   Кузьмин
Мусаев   Шуманский
64’
Лукин   Жоао Виктор
64’
  Обляков
59’
2тайм
Перерыв
41’
Базилевский
34’
  Дзюба
  Глебов
19’
  Алвес
6’
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Круговой, Глебов, Кисляк, Обляков, Алвес, Мусаев
Запасные: Круговой, Алвес, Мусаев, Бесаев, Лукин, Тороп, Сериков, Абдулкадыров, Рядно, Верде
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Джаковац, Марадишвили, Базилевский, Бакаев, Дзюба, Болдырев
Запасные: Эшковал, Шершов, Болдырев, Марадишвили, Базилевский, Бакаев, Васютин, Савичев, Морозов, Тереховский, Попенков
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Увольнять ли Семака?38278 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoАкрон
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoМатеус Алвес
logoКирилл Глебов
logoАртем Дзюба
logoИван Обляков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
36 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
1239 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
4211 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
263211 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
314 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
1920 минут назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1233 минуты назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
634 минуты назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2840 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8441 минуту назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
210 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
11 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1415 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
220 минут назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
152 минуты назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
159 минут назад
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
10сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live