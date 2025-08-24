Матч окончен
ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы
ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матеус Алвес открыл счет на 6-й минуте с передачи Кирилла Глебова. На 19-й Глебов отличился сам. Артем Дзюба забил на 34-й.
На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Дзюбы.
Матч проходил на «ВЭБ Арене».
Премьер-лига. 6 тур
24 августа 14:30, ВЭБ Арена
Увольнять ли Семака?38278 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости