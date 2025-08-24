ЦСКА обыграл «Акрон» – 3:1. У Глебова гол и ассист, Обляков забил с пенальти за игру рукой Дзюбы

ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матеус Алвес открыл счет на 6-й минуте с передачи Кирилла Глебова. На 19-й Глебов отличился сам. Артем Дзюба забил на 34-й.

На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Дзюбы.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Премьер-лига. 6 тур 24 августа 14:30, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 3 - 1 Акрон Матч окончен Алвес Бандикян 81’ 79’ Болдырев Дмитриев 79’ Марадишвили Джурасович Круговой Руис 70’ 67’ Базилевский Лончар 67’ Бакаев Кузьмин Мусаев Шуманский 64’ Лукин Жоао Виктор 64’ Обляков

59’ 2 тайм Перерыв 41’ Базилевский 34’ Дзюба

Глебов

19’ Алвес

6’ ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Круговой, Глебов, Кисляк, Обляков, Алвес, Мусаев Запасные: Круговой, Алвес, Мусаев, Бесаев, Лукин, Тороп, Сериков, Абдулкадыров, Рядно, Верде 1 тайм Акрон: Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Джаковац, Марадишвили, Базилевский, Бакаев, Дзюба, Болдырев Запасные: Эшковал, Шершов, Болдырев, Марадишвили, Базилевский, Бакаев, Васютин, Савичев, Морозов, Тереховский, Попенков

