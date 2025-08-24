Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%»
Артем Дзюба раскритиковал состав «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3).
– Рад, что у нас много дублеров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние? Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело.
– Вы просите каких‑то мастеровитых игроков?
– Любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент.
– С этой командой можно вылететь?
– Вылететь – не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу, это 100%, – сказал форвард «Акрона».
Увольнять ли Семака?40140 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости