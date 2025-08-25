US Open. Соболенко, Потапова, П. Кудерметова, Паолини, Радукану вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Селехметьева выбыли
Оксана Селехметьева уступила Маркете Вондроушовой в первом круге US Open.
Действующая чемпионка Арина Соболенко прошла Ребеку Машарову.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
