  • Каррагер об Исаке: «Он перерос «Ньюкасл», как Торрес перерос «Ливерпуль» в 2010-м, но его отказ работать неприемлем. Болельщики «красных» осудили бы его, будь это их звездный игрок»
Каррагер об Исаке: «Он перерос «Ньюкасл», как Торрес перерос «Ливерпуль» в 2010-м, но его отказ работать неприемлем. Болельщики «красных» осудили бы его, будь это их звездный игрок»

Джейми Каррагер назвал неприемлемым поведение Александера Исака.

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

«Исак перерос «Ньюкасл», как Фернандо Торрес перерос «Ливерпуль» летом 2010 года. К тому времени, как в январе следующего года он ушел в «Челси», все были рады, что эта история наконец-то закончилась.

Нет абсолютно никаких оправданий отказу Исака играть за клуб, который платит ему зарплату. Независимо от того, насколько он амбициозен и какие обещания, по его мнению, были нарушены, мысль о том, чтобы профессиональный футболист получал тысячи долларов в неделю и говорил работодателю, что не будет работать, неприемлема. Отсутствие самосознания у человека, ведущего себя подобным образом, выше моего понимания.

Болельщики клубов, покупающих игрока, готовы из кожи вон лезть, чтобы терпеть поведение, которое они бы осудили, будь это их собственный звездный игрок. Взять хотя бы реакцию болельщиков «Ливерпуля», когда Торрес попросился на «Стэмфорд Бридж», а Филиппе Коутиньо пытался организовать свой переход в «Барселону» за шесть месяцев до его трансфера в 2018 году», – написал экс-защитник «красных» Каррагер.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
