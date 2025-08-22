Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
В АПЛ пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».
В субботу «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «Арсенал» – «Лидс».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Фулхэмом».
Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Ливерпуль».
Чемпионат Англии
2-й тур
22 августа 19:00, Стадион Лондон
23 августа 11:30, Этихад
Не начался
23 августа 14:00, Дин Корт
Не начался
23 августа 14:00, Брентфорд Комьюнити
Не начался
23 августа 14:00, Турф Муур
Не начался
23 августа 16:30, Эмирейтс
24 августа 13:00, Селхерст Парк
Не начался
24 августа 13:00, Hill Dickinson Stadium
24 августа 15:30, Крэйвен Коттэдж
Не начался
25 августа 19:00, Сент-Джеймс Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
