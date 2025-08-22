  • Спортс
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник

В АПЛ пройдут матчи 2-го тура.

В пятницу «Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».

В субботу «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «Арсенал» – «Лидс».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Фулхэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

2-й тур

Премьер-лига. 2 тур
22 августа 19:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Не начался
Челси
Премьер-лига. 2 тур
23 августа 14:00, Турф Муур
Бернли
Не начался
Сандерленд
Премьер-лига. 2 тур
23 августа 16:30, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
Лидс
Премьер-лига. 2 тур
24 августа 13:00, Hill Dickinson Stadium
Эвертон
Не начался
Брайтон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

