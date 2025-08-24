У Сперцяна 4+6 в 6 матчах за «Краснодар» в этой РПЛ. Эдуард забил с пенальти и отдал 2 ассиста в игре с «Крыльями»

Эдуард Сперцян набрал очки в третьем матче подряд.

«Краснодар» в гостях играет с «Крыльями Советов» (6:0, второй тайм) в 6-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте полузащитник «быков» забил гол с пенальти . Также Эдуард на 78-й минуте ассистировал Жоау Батчи, а на 90-й – Никите Кривцову.

Сперцян отметился результативными действиями в 5 из 6 матчей сезона в РПЛ – на его счету 4 гола и 6 результативных передач, он напрямую поучаствовал в 11 из 17 голов «Краснодара ».

У Эдуарда лучшая результативность в чемпионате с начала 2025 года – 18 (9+9) очков в 15 матчах лиги.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .