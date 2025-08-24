«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ, опережая «Локомотив» на одно очко после 6 туров

«Краснодар» вышел на первое место в Мир РПЛ.

Случилось это после победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 6-м туре.

«Краснодар» на одно очко опережает «Локомотив », который в этом туре сыграл вничью с «Ростовом» (3:3).

У идущего третьим ЦСКА сегодня матч с «Акроном», но даже в случае победы у «Краснодар » будет на очко больше.

У команды Мурада Мусаева 15 баллов после 6 матчей, у «Локомотива» – 14, у ЦСКА 11 баллов при игре в запасе..

«Рубин» с 10 очками на данный момент идет на 4-м месте, «Зенит» с 9 баллами – на 5-м. 6-я строчка у «Балтики» (9 очков), 7-я – у «Динамо» (8), 8-я – у «Спартака» (8). «Крылья» идут на 9-м месте с 8 очками. Замыкает первую десятку «Ахмат», набравший 7 очков.