«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ, опережая «Локомотив» на одно очко после 6 туров
«Краснодар» вышел на первое место в Мир РПЛ.
Случилось это после победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 6-м туре.
«Краснодар» на одно очко опережает «Локомотив», который в этом туре сыграл вничью с «Ростовом» (3:3).
У идущего третьим ЦСКА сегодня матч с «Акроном», но даже в случае победы у «Краснодар» будет на очко больше.
У команды Мурада Мусаева 15 баллов после 6 матчей, у «Локомотива» – 14, у ЦСКА 11 баллов при игре в запасе..
«Рубин» с 10 очками на данный момент идет на 4-м месте, «Зенит» с 9 баллами – на 5-м. 6-я строчка у «Балтики» (9 очков), 7-я – у «Динамо» (8), 8-я – у «Спартака» (8). «Крылья» идут на 9-м месте с 8 очками. Замыкает первую десятку «Ахмат», набравший 7 очков.
Увольнять ли Семака?40129 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
