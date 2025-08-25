  • Спортс
  • Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы «Балтике» еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее»
Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы «Балтике» еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее»

Андрей Талалаев предложил отправить Александра Бубнова в профилакторий.

В 6-м туре Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Сочи» в гостях со счетом 2:0.

– Вопрос от коллеги Степана Самойлова: «Многие эксперты ожидали, что сегодня «Сочи» будет играть первым номером, а «Балтика» начнет ловить их на контратаках. По факту получилось, что гости владели преимуществом. Готовили два плана на игру или ситуативно пришлось перестраиваться?»

– Степан все время развивает наших болельщиков. У нас есть еще один такой человек – Александр Бубнов. Мне кажется, он объединил команду и даже болельщиков: сейчас все едино болеют за «Балтику».

Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому предлагаю руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол. Может быть, визит на какую-нибудь игру «Балтики». В профилакторий в Светлогорске отвезти, спокойненько дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы, – сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: VK Видео
