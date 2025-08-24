Родителям Джоба Беллингема не понравилась его замена в перерыве матча с «Санкт-Паули». Отец предъявил претензии Ковачу и директору «Боруссии» Келю в раздевалке

Родители Джоба Беллингема остались недовольны его заменой в перерыве.

В 1-м туре Бундеслиги «Боруссия » Дортмунд упустила победу над «Санкт-Паули » (3:3), пропустив на 86-й и 89-й минутах. Полузащитник дортмундцев Джоб Беллингем был заменен в перерыве.

Как сообщает Sky Sport, решение Нико Ковача не понравилось родителям футболиста.

После финального свистка семья Беллингема отправилась в подтрибунное помещение, куда их пропустила охрана, узнавшая их. Там состоялся продолжительный и эмоциональный разговор между Марком Беллингемом, отцом футболиста, и спортивным директором «Боруссии» Себастьяном Келем .

Марк озвучил свои претензии по поводу ранней замены сына, а также блеклой и невыразительной игрой команды. Отец Беллингема также разыскал главного тренера Ковача, чтобы выразить ему свое недовольство.

Позднее Кель заявил, что подобные инциденты больше не повторятся.

«Мы все разочарованы вчерашним результатом. И все же активная зона клуба остается территорией игроков, тренеров и ответственных лиц, а не семей и агентов. Такого больше не будет. Мы ясно донесли это до всех участников ситуации», – сказал спортивный директор клуба.

19-летний Джоб Беллингем этим летом перешел из «Сандерленда» в «Боруссию» за 30,5 млн евро плюс 5 млн бонусами.